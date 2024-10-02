В Бурятии открылось производство закаленного стекла

Предприятие получило льготный целевой займ от Гарантийного фонда Бурятии (Регионального фонда развития промышленности). На эти средства были закуплены горизонтальная моечная машина для механической мойки и сушки листового стекла, горизонтальный кромкошлифовальный центр с ЧПУ и печь для закалки.





2 октября улан-Удэнская компания «Вуд-Мастер» открыла новое производство. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, фирма начала изготавливать закаленное стекло, которое в четыре раза прочнее обычного. Оно полностью безопасно для человека даже в случае полного разрушения - рассыпается мелкими кусочками с тупыми краями, не способными поранить человека.Также при поддержке регионального центра инжиниринга Гарантийного фонда Бурятии (центра «Мой бизнес») сделал бизнес-план для получения целевого займа. Все меры поддержки оказаны в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»Как отметили в пресс-службе правительства, ближайшее аналогичное производство на Дальнем Востоке находится в Хабаровске.Фото: пресс-служба правительства Бурятии