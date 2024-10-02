Экономика и бизнес 02.10.2024 в 16:13
В Бурятии открылось производство закаленного стекла
Для его выпуска предприятие получило целевой займ от Гарантийного фонда
Текст: Андрей Константинов
2 октября улан-Удэнская компания «Вуд-Мастер» открыла новое производство. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, фирма начала изготавливать закаленное стекло, которое в четыре раза прочнее обычного. Оно полностью безопасно для человека даже в случае полного разрушения - рассыпается мелкими кусочками с тупыми краями, не способными поранить человека.
Также при поддержке регионального центра инжиниринга Гарантийного фонда Бурятии (центра «Мой бизнес») сделал бизнес-план для получения целевого займа. Все меры поддержки оказаны в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Как отметили в пресс-службе правительства, ближайшее аналогичное производство на Дальнем Востоке находится в Хабаровске.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Предприятие получило льготный целевой займ от Гарантийного фонда Бурятии (Регионального фонда развития промышленности). На эти средства были закуплены горизонтальная моечная машина для механической мойки и сушки листового стекла, горизонтальный кромкошлифовальный центр с ЧПУ и печь для закалки.
Также при поддержке регионального центра инжиниринга Гарантийного фонда Бурятии (центра «Мой бизнес») сделал бизнес-план для получения целевого займа. Все меры поддержки оказаны в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»
Как отметили в пресс-службе правительства, ближайшее аналогичное производство на Дальнем Востоке находится в Хабаровске.
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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