Экономика и бизнес 02.10.2024 в 16:13

В Бурятии открылось производство закаленного стекла

Для его выпуска предприятие получило целевой займ от Гарантийного фонда
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии открылось производство закаленного стекла
2 октября улан-Удэнская компания «Вуд-Мастер» открыла новое производство. Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, фирма начала изготавливать закаленное стекло, которое в четыре раза прочнее обычного. Оно полностью безопасно для человека даже в случае полного разрушения - рассыпается мелкими кусочками с тупыми краями, не способными поранить человека.

Предприятие получило льготный целевой займ от Гарантийного фонда Бурятии (Регионального фонда развития промышленности). На эти средства были закуплены горизонтальная моечная машина для механической мойки и сушки листового стекла, горизонтальный кромкошлифовальный центр с ЧПУ и печь для закалки.


Также при поддержке регионального центра инжиниринга Гарантийного фонда Бурятии (центра «Мой бизнес») сделал бизнес-план для получения целевого займа. Все меры поддержки оказаны в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство»

Как отметили в пресс-службе правительства, ближайшее аналогичное производство на Дальнем Востоке находится в Хабаровске.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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