Экономика и бизнес 15.11.2024 в 11:14
Бурятия начала подготовку к юбилейному форуму
Власти намерены показать республику с самой лучшей стороны
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии уже в этом году начинается подготовка к юбилейному, десятому по счету Восточному экономическому форуму, который состоится 3-6 сентября 2025 года. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.
«Судьбоносное решение нашей республике принес ВЭФ-2018. Именно после него, практически ровно шесть лет назад, наш президент Владимир Владимирович Путин включил Бурятию в состав Дальневосточного федерального округа. Сегодня все жители нашей республики видят существенные улучшения, произошедшие у нас благодаря этому решению: строительство, ремонт и оборудование школ, детсадов, библиотек, домов культуры, спортзалов, поликлиник, медучреждений, новые дальневосточные меры поддержки семей, бизнеса», - отметил глава Бурятии.
По словам Алексея Цыденова, только за последние три форума Бурятия подписала на ВЭФ 39 соглашений. Общая их сумма превышает 420 млрд рублей. Благодаря им республика получила знаковые объекты - Центр ядерной медицины, ГОК «Озерный», новый терминал аэропорта «Байкал».
«Трижды наш павильон на Улице Дальнего Востока становился лучшим на ВЭФ, дважды – культурная программа была вне конкуренции. И в следующем году мы намерены показать Бурятию с самой лучшей стороны. Так, чтобы съехавшиеся из регионов России и зарубежных стран гости узнали, как республика развивается, какую уникальную продукцию производит, восхитились неповторимой культурой и талантами нашей республики, и, конечно, захотели воочию увидеть наши степи, нашу тайгу и зарядиться энергией Байкала», - рассказал глава республики.
Напомним, на Восточном экономическом форуме, состоявшимся в этом году, Бурятия в общем заключила 12 соглашений. Их общая сумма составила 259 млрд рублей.
Самые крупные из них – о реализации проекта по строительству Мокского гидроузла (Мокской и Ивановской гидростанций). А также биогазовой станции по переработке побочных продуктов животноводства с производством электрической и тепловой энергии и цеха по производству органических удобрений с Росатомом и «Сибагро».
Также Владимир Путин дал на ВЭФ ряд поручений, очень значимых для Бурятии и всего ДФО. Это ликвидация дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке вплоть до строительства атомных электростанций, полная электрификация БАМа и строительство кампуса в Улан-Удэ.
Павильон Бурятии на «Улице Дальнего Востока» в этом году посетили премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, министр финансов Монголии Болд Жавхлан, генеральный секретарь АРАССВА Лим Бён Джин и другие делегации и гости.
«Судьбоносное решение нашей республике принес ВЭФ-2018. Именно после него, практически ровно шесть лет назад, наш президент Владимир Владимирович Путин включил Бурятию в состав Дальневосточного федерального округа. Сегодня все жители нашей республики видят существенные улучшения, произошедшие у нас благодаря этому решению: строительство, ремонт и оборудование школ, детсадов, библиотек, домов культуры, спортзалов, поликлиник, медучреждений, новые дальневосточные меры поддержки семей, бизнеса», - отметил глава Бурятии.
По словам Алексея Цыденова, только за последние три форума Бурятия подписала на ВЭФ 39 соглашений. Общая их сумма превышает 420 млрд рублей. Благодаря им республика получила знаковые объекты - Центр ядерной медицины, ГОК «Озерный», новый терминал аэропорта «Байкал».
«Трижды наш павильон на Улице Дальнего Востока становился лучшим на ВЭФ, дважды – культурная программа была вне конкуренции. И в следующем году мы намерены показать Бурятию с самой лучшей стороны. Так, чтобы съехавшиеся из регионов России и зарубежных стран гости узнали, как республика развивается, какую уникальную продукцию производит, восхитились неповторимой культурой и талантами нашей республики, и, конечно, захотели воочию увидеть наши степи, нашу тайгу и зарядиться энергией Байкала», - рассказал глава республики.
Напомним, на Восточном экономическом форуме, состоявшимся в этом году, Бурятия в общем заключила 12 соглашений. Их общая сумма составила 259 млрд рублей.
Самые крупные из них – о реализации проекта по строительству Мокского гидроузла (Мокской и Ивановской гидростанций). А также биогазовой станции по переработке побочных продуктов животноводства с производством электрической и тепловой энергии и цеха по производству органических удобрений с Росатомом и «Сибагро».
Также Владимир Путин дал на ВЭФ ряд поручений, очень значимых для Бурятии и всего ДФО. Это ликвидация дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке вплоть до строительства атомных электростанций, полная электрификация БАМа и строительство кампуса в Улан-Удэ.
Павильон Бурятии на «Улице Дальнего Востока» в этом году посетили премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, министр финансов Монголии Болд Жавхлан, генеральный секретарь АРАССВА Лим Бён Джин и другие делегации и гости.
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