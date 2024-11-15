Бурятия начала подготовку к юбилейному форуму

В Бурятии уже в этом году начинается подготовка к юбилейному, десятому по счету Восточному экономическому форуму, который состоится 3-6 сентября 2025 года. Об этом сообщил глава республики Алексей Цыденов.«Судьбоносное решение нашей республике принес ВЭФ-2018. Именно после него, практически ровно шесть лет назад, наш президент Владимир Владимирович Путин включил Бурятию в состав Дальневосточного федерального округа. Сегодня все жители нашей республики видят существенные улучшения, произошедшие у нас благодаря этому решению: строительство, ремонт и оборудование школ, детсадов, библиотек, домов культуры, спортзалов, поликлиник, медучреждений, новые дальневосточные меры поддержки семей, бизнеса», - отметил глава Бурятии.По словам Алексея Цыденова, только за последние три форума Бурятия подписала на ВЭФ 39 соглашений. Общая их сумма превышает 420 млрд рублей. Благодаря им республика получила знаковые объекты - Центр ядерной медицины, ГОК «Озерный», новый терминал аэропорта «Байкал».«Трижды наш павильон на Улице Дальнего Востока становился лучшим на ВЭФ, дважды – культурная программа была вне конкуренции. И в следующем году мы намерены показать Бурятию с самой лучшей стороны. Так, чтобы съехавшиеся из регионов России и зарубежных стран гости узнали, как республика развивается, какую уникальную продукцию производит, восхитились неповторимой культурой и талантами нашей республики, и, конечно, захотели воочию увидеть наши степи, нашу тайгу и зарядиться энергией Байкала», - рассказал глава республики.Напомним, на Восточном экономическом форуме, состоявшимся в этом году, Бурятия в общем заключила 12 соглашений. Их общая сумма составила 259 млрд рублей.Самые крупные из них – о реализации проекта по строительству Мокского гидроузла (Мокской и Ивановской гидростанций). А также биогазовой станции по переработке побочных продуктов животноводства с производством электрической и тепловой энергии и цеха по производству органических удобрений с Росатомом и «Сибагро».Также Владимир Путин дал на ВЭФ ряд поручений, очень значимых для Бурятии и всего ДФО. Это ликвидация дефицита электроэнергии на Дальнем Востоке вплоть до строительства атомных электростанций, полная электрификация БАМа и строительство кампуса в Улан-Удэ.Павильон Бурятии на «Улице Дальнего Востока» в этом году посетили премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, министр финансов Монголии Болд Жавхлан, генеральный секретарь АРАССВА Лим Бён Джин и другие делегации и гости.