Алексей Цыденов: «Главная проблема — износ сетевого хозяйства»

В 2025 году тариф на электроэнергию будет повышен в Бурятии в среднем на 13%. Это стало одной из тем пресс-конференции Алексея Цыденова для республиканских СМИ. Глава республики объяснил, что происходит в этой отрасли и почему грядущее повышение — минимальное из необходимого.— За последние восемь лет инфляция составила порядка 70% с нарастающим итогом, а индексация тарифов по электроэнергии — 27%. Все проблемы «Бурятэнерго» из того, что они получают меньше, чем тратят. У них сейчас долги порядка 8 млрд рублей кредитов. Понятно, что мы не будем повышать тарифы, чтобы закрыть им все накопленные проблемы — для этого нужно было бы в два раза тариф повысить. Но тариф у нас повышается в среднем на 13%, в нынешних условиях это компромисс между тем, что нужно энергетикам, и тем, что нужно населению и предприятиям без каких-то тяжелых последствий, — отметил Алексей Цыденов.В «Бурятэнерго» пояснили, что повышение на 13% это средняя величина, куда входят и потребители, и бизнес. Для населения цена увеличится на 12,6% (на практике это составит прибавку в 47,5 коп. за кВт/ч). Конечная стоимость электроэнергии для жителей с 1 июля 2025 года составит 4 руб. 25 коп. за кВт/ч. Для бизнеса цена вырастет на 14,6%, что даст прибавку на 67 коп. за кВт/ч.Стоит отметить, что тарифы на электроэнергию ежегодно индексируются на величину инфляции. В этом году это 11,6%.Дополнительно для предприятий Бурятии согласовано превышение этой цифры на 3%, (на практике она составит всего 9 коп.). Данные средства будут направлены на модернизацию электросетей. Населения это повышение не коснется.В целом рост электропотребления выгоден региону. Однако накопившийся за десятилетия износ сетей свыше 80% не позволяет наращивать потребление немедленно. Между тем население активно переходит на электроотопление, люди монтируют теплые полы и устанавливают мощные энергоприборы на сети, которые строились в 70—80-х годах как дачные. Прежде чем это делать, требуется масштабная модернизация электросетевого комплекса, что, в свою очередь, требует миллиардов рублей. Остается надеяться на финансирование в рамках федеральных программ модернизации.Специалисты «Россети Сибирь» — «Бурятэнерго» разработали многолетнюю целевую программу повышения надежности электросетевого комплекса под нетарифные источники на 2025—2029 гг. на сумму 17,2 млрд рублей. Основные параметры программы предусматривают реконструкцию 284 километров линий электропередачи 0,4-110 кВ и 25 подстанций 35-110 кВ, приобретение новой спецтехники и стационарных дизельных электростанций для отдаленных районов Бурятии. На данный момент программа согласована с Министерством транспорта, энергетики и дорожного хозяйства, правительством Республики Бурятия и направлена на рассмотрение в Минэнерго РФ. Вопрос финансирования пока остается открытым.Алексей Цыденов также объяснил разницу между тарифом на электроэнергию в Иркутской области и в Бурятии. Она связана с тем, что в Иркутской области к электросетям подключено большее количество потребителей. Кроме того, там расположен мощный промышленный комплекс, поэтому удельная стоимость сетевой составляющей за один киловатт-час в Приангарье самая низкая по России.