Фермерам Бурятии выдали льготных займов на 28,3 миллиона рублей
28,3 миллионов рублей льготных займов выдал Фонд поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации Бурятии. Фонд предоставляет займы сельскохозяйственным кооперативам сроком до пяти лет под 7% годовых. Максимальная сумма займа — пять миллионов рублей.
Баранова Ирина председатель СПОК «Облепиха 03», поделилась своим опытом взаимодействия с Фондом:
- В прошлом году мы обратились в Фонд поддержки кооперации и получили займ на пять миллионов рублей. Эти средства были направлены на пополнение оборотных средств и приобретение современного оборудования для переработки облепихи. Ставка в 7% годовых оказалась существенно ниже банковских предложений, и мы остались полностью удовлетворены нашим сотрудничеством, - говорит Ирина Баранова.
В 2024 году Фондом было выдано займов на 28,3 миллиона рублей, что позволило кооперативам Бурятии модернизировать оборудование и приобрести необходимые материалы.
Фонд ориентирован исключительно на поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов (СПОКов). Процентные платежи рассчитываются дифференцировано, а кооперативы могут воспользоваться льготным периодом до шести месяцев, оплачивая только проценты.
- Также СПОКи могут вернуть половину стоимости приобретённого оборудования через субсидию минсельхозпрода Бурятии. Эти средства можно направить на досрочное погашение займа или инвестирование в развитие предприятия, - добавили в министерстве.
Фото: Номер один