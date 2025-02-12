Экономика и бизнес 12.02.2025 в 14:50

Из Улан-Удэ полетят рейсы в Кемерово, Новокузнецк и Барнаул

Новые маршруты стартуют с марта и апреля
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Текст: Служба информации "Номер один"
Из Улан-Удэ полетят рейсы в Кемерово, Новокузнецк и Барнаул

В марте и апреле из Улан-Удэ откроются прямые авиарейсы в Кемерово, Новокузнецк и Барнаул.

- Маршруты запускает авиакомпания «Red Wings» в рамках постановления Правительства РФ №1242, что позволит пассажирам приобретать билеты по субсидированным ценам, - сообщили в минтрансе Бурятии.

Маршрут Улан-Удэ-Барнаул стартует 31 марта. Рейсы будут выполняться еженедельно по понедельникам. Продолжительность полета составляет 2 ч. 50 мин., а стоимость билета - 8500 рублей.

Рейс Улан-Удэ-Кемерово начнёт летать с 4 апреля, один раз в неделю по пятницам. С июня по октябрь частота рейсов увеличится до двух в неделю - по понедельникам и пятницам. Время в пути займет 2 ч. 35 мин., стоимость - 9100 рублей.

Рейс Улан-Удэ-Новокузнецк открывается 2 апреля, перелеты будут выполняться по средам. Длительность полета - 2 ч. 20 мин., цена билета - 8700 рублей.

Субсидированная стоимость билета распространяется на всех граждан России. Приобрести билеты можно на официальным сайтах авиакомпании, где цены указаны с учётом скидки.

 

Фото: скриншот видео, правительство Бурятии

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