В Улан-Удэ начал работу международный бизнес-форум «Дух Байкала» (возрастное ограничение 18+).

Он собрал женщин-предпринимателей из 52 регионов страны, а также представительниц ОАЭ, Монголии, Китая, Сенегала и других стран. Мероприятие приурочено к празднованию 10-летия работы Комитета по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

К работе форума привлечены 150 экспертов, среди которых руководители крупного бизнеса.

Глава Бурятии Алексей Цыденов дал старт форуму. Он отметил, что в русском языке слова сила, мудрость и настойчивость имеют женский род, подчеркивая важность роли женщин в обществе: «Мы гордимся нашими женщинами», - добавил он.

В течение недели участниц форума ждут вдохновляющие выступления известных женщин-предпринимателей, дискуссии на актуальные темы и уникальная возможность обмена идеями для создания новых бизнес-возможностей.

Возрастное ограничение 18+

Фото: правительство Бурятии