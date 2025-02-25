Экономика и бизнес 25.02.2025 в 14:28

В Улан-Удэ начал работу международный бизнес-форум «Дух Байкала»

Он собрал женщин-предпринимателей из 52 регионов страны
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ начал работу международный бизнес-форум «Дух Байкала»

В Улан-Удэ начал работу международный бизнес-форум «Дух Байкала» (возрастное ограничение 18+).

Он собрал женщин-предпринимателей из 52 регионов страны, а также представительниц ОАЭ, Монголии, Китая, Сенегала и других стран. Мероприятие приурочено к празднованию 10-летия работы Комитета по развитию женского предпринимательства Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».

К работе форума привлечены 150 экспертов, среди которых руководители крупного бизнеса.

Глава Бурятии Алексей Цыденов дал старт форуму. Он отметил, что в русском языке слова сила, мудрость и настойчивость имеют женский род, подчеркивая важность роли женщин в обществе: «Мы гордимся нашими женщинами», - добавил он.

В течение недели участниц форума ждут вдохновляющие выступления известных женщин-предпринимателей, дискуссии на актуальные темы и уникальная возможность обмена идеями для создания новых бизнес-возможностей.

Возрастное ограничение 18+

 

Фото: правительство Бурятии

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с 19 по 25 февраля

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