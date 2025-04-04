Экономика Бурятии за шесть лет выросла на 32%

Второго апреля 2025 года глава Бурятии Алексей Цыденов встретился с президентом России Владимиром Путиным. Встреча прошла в Москве. Алексей Цыденов рассказал главе государства, в том числе, о достижениях региона в сфере экономики и промышленности.

- По промышленности, и экономике в целом, у нас хорошая ситуация. Рост промышленного производства в 2024 году составил более 5%. Если брать с 2019 года - +32%. Достаточно хорошая тенденция, - отметил глава Бурятии, докладывая о ситуации в республике.

Рост промышленного производства, объема инвестиций, ввод крупных объектов помогли увеличению собственных доходов республики – за шесть лет их объём вырос на 66%.

Владимир Путин дал высокую оценку работе правительства Бурятии.

- По инвестициям хорошо идете, - отметил президент РФ.

Рост инвестиций в Бурятию обеспечивают крупные проекты, которые реализуются на территории нашего региона – это, в том числе, модернизация Восточного полигона, запуск крупнейшего в России горно-обогатительного комбината по цинку и другие.

Производство и высокие технологии в республике не стоят на месте. В Бурятии регулярно открываются, модернизируются или расширяются различные предприятия, заводы и прочее.

В республике созданы ТОРы (Территории опережающего развития), на которых действует специальный преференциальный режим. Закон о ТОР 29 декабря 2014 года подписал президент России Владимир Путин. Территории опережающего развития были созданы для того, чтобы усилить инвестиционную привлекательность регионов и прежде всего Дальнего Востока, который, по словам главы государства, нужно развивать в первоочередном порядке.

Одним из самых значимых событий за последние несколько лет в сфере здравоохранения стало открытие Центра ядерной медицины в Улан-Удэ. Это позволило пациентам с онкологическими заболеваниями проходить жизненно важную диагностику в своем регионе.

- До появления в Бурятии ПЭТ/КТ наши пациенты направлялись в другие города - Красноярский край, Новосибирск и Хабаровск, - отмечает заведующий по амбулаторно-поликлинической помощи Бурятского онкодиспансера Алексей Урбагаров.







Сейчас центр выполняет около 10 тысяч исследований в год – это значительно увеличивает шансы пациентов на раннюю диагностику и эффективное лечение.

Недавно центр ядерной медицины и институт математики, физики и компьютерных наук Бурятского госуниверситета договорились о практической подготовке студентов-физиков и их дальнейшем трудоустройстве.

В конце ноября 2024 года открылся новый пассажирский терминал в аэропорту «Байкал». В новом здании сотрудники аэропорта могут обслуживать до 400 пассажиров в час.







- Аэропорт является важным индикатором экономического состояния региона. Рост экономики непосредственно влияет на развитие аэропорта, что подтверждается увеличением пассажиропотока в три раза за последние годы. Это достижение стало возможным благодаря улучшению экономических условий, - говорит директор аэропорта Дмитрий Гармаев.

Одно из новых промышленных предприятий - Байкальская жестяная компания уже успела занять прочные позиции на рынке Бурятии. Завод производит миллионы жестяных банок. Резидент территории опережающего развития «Бурятия» (ТОР) не только обеспечивает тарой республику (в первую очередь «Бурятмяспром»), но и экспортирует свою продукцию в Забайкалье и собирается расширять производство. Байкальская жестяная компания стала третьим по счету заводом в России по производству жестяных банок.

- Герметичные банки для долгосрочного хранения продуктов мы изготавливаем из тонкой луженой жести в соответствии с ГОСТом. Это экологически чистый и безопасный для потребителя материал, который позволяет сохранить вкусовые свойства продукта, - говорят представители компании.





Статус резидента ТОР позволил предприятию получить льготы по страховым взносам, экономия составила более 400 тыс. рублей.

Вот уже на протяжении более 10 лет жители Бурятии с удовольствием употребляют продукцию свинокомплекса «Восточно-Сибирский». Первая очередь крупного животноводческого предприятия, построенного в Заиграевском районе республики, была введена в строй 14 лет назад.

Сейчас свинокомплекс является крупнейшим и наиболее современным агропромышленным предприятием республики.

- В Бурятии мы производим около 80% потребляемой свинины и тем самым закрываем вопрос продовольственной безопасности в регионе. Что касается Монголии, то в этой стране свинокомплекс занимает 40 % рынка. Холдинг «Сибагро» открыл в Монголии полноценный филиал и готовит к старту проект по строительству большого предприятия, нацеленного в том числе на Китай, - рассказывает директор Восточно-Сибирского свинокомплекса Александр Чухломин.

Территория опережающего развития «Бурятия» стала площадкой для 17 резидентов с проектами на общую сумму более 13 млрд рублей. На этих площадках работают 22 резидента, готовые вложить в новые предприятия более 52 млрд рублей.





Фото: пресс-служба главы и правительства РБ, свинокомплекс "Восточно-Сибирский"