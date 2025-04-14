РЖД выделили гранты студентам, посвятившим дипломы вопросам развития ВСЖД

Девять студентов отраслевых учебных заведений Иркутской области и Бурятии получат грантовую поддержку компании ОАО «РЖД» за подготовку выпускных квалификационных работ, посвященных вопросам развития Восточно-Сибирской железной дороги, сообщили в ее пресс-службе.Гранты присуждены семи студентам Иркутского государственного университета путей сообщения и двум учащимся Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта.Выпускные работы посвящены развитию перспективного направления логистических услуг – контейнерных перевозок на Дальний Восток, цифровым решениям по усовершенствованию системы обеспечения движения поездов, разработке мер по усилению электрических мощностей для пропуска тяжеловесных грузовых составов на сложных участках магистрали. Также студенты внесли свои предложения в области технологии и нормирования труда отдельных категорий работников.Холдинг «РЖД» ежегодно присуждает гранты на разработку выпускных квалификационных работ по темам, определяемым компанией. Гранты предоставляются с целью материального стимулирования студентов и активного вовлечения молодежи в решение производственных задач.