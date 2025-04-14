Экономика и бизнес 14.04.2025 в 17:34

РЖД выделили гранты студентам, посвятившим дипломы вопросам развития ВСЖД

В числе получателей грантов два студента Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта
A- A+
Текст: Иван Иванов
РЖД выделили гранты студентам, посвятившим дипломы вопросам развития ВСЖД
Фото: company.rzd.ru
Девять студентов отраслевых учебных заведений Иркутской области и Бурятии получат грантовую поддержку компании ОАО «РЖД» за подготовку выпускных квалификационных работ, посвященных вопросам развития Восточно-Сибирской железной дороги, сообщили в ее пресс-службе.

Гранты присуждены семи студентам Иркутского государственного университета путей сообщения и двум учащимся Улан-Удэнского колледжа железнодорожного транспорта.

Выпускные работы посвящены развитию перспективного направления логистических услуг – контейнерных перевозок на Дальний Восток, цифровым решениям по усовершенствованию системы обеспечения движения поездов, разработке мер по усилению электрических мощностей для пропуска тяжеловесных грузовых составов на сложных участках магистрали. Также студенты внесли свои предложения в области технологии и нормирования труда отдельных категорий работников.

Холдинг «РЖД» ежегодно присуждает гранты на разработку выпускных квалификационных работ по темам, определяемым компанией. Гранты предоставляются с целью материального стимулирования студентов и активного вовлечения молодежи в решение производственных задач.
Теги
ВСЖД

Все новости

Жители Джидинского района пожертвовали два автомобиля для бойцов СВО
14.04.2025 в 17:36
РЖД выделили гранты студентам, посвятившим дипломы вопросам развития ВСЖД
14.04.2025 в 17:34
Житель Бурятии скормил украденную корову собакам
14.04.2025 в 17:11
«Будем гореть или не будем гореть – зависит от нас»
14.04.2025 в 17:06
В Бурятию не попали подозрительные кормовые добавки из Китая
14.04.2025 в 16:58
В Бурятии появится МФЦ с амфитеатром, кафе и теплой улицей
14.04.2025 в 16:47
Предприятия Улан-Удэ украшают свои фасады к 80-летию Великой Победы
14.04.2025 в 16:24
Бизнесмен из Бурятии отбился от американцев
14.04.2025 в 15:56
Жители Бурятии примут участие в международном фестивале анимационного кино
14.04.2025 в 15:46
Житель Улан-Удэ лишился автомобиля и получил крупный штраф
14.04.2025 в 15:43
ЗУРХАЙ
с 9 по 15 апреля

Читайте также
Компания «Вайлберриз и Рус» запустила «Платформу роста» в Бурятии
Она поможет местным предпринимателям увеличить продажи на маркетплейсе
14.04.2025 в 09:41
Китайцы перестали покупать пиломатериалы в Бурятии
Это больно ударило по лесозаготовителям республики
14.04.2025 в 06:00
Повышение налогов в 2025 году привело к падению налоговых сборов в Бурятии

Больше всего доходов потеряли фирмы, занимающееся добычей полезных ископаемых

12.04.2025 в 11:46
В Улан-Удэ вложат полмиллиарда в обновление ЛВРЗ
Деньги пойдут на ремонт цехов и санитарно-бытовых помещений
11.04.2025 в 15:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru