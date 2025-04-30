Кому мешает «БурГражданСтрой»?

Сложности, которые сегодня испытывает рынок жилищного строительства Бурятии, могут привести к массовому появлению обманутых дольщиков, многочисленным банкротствам застройщиков и сложностям у банков, кредитующих застройщиков, что наблюдалось во время кризиса 2014 года. Сегодня это кажется нереальным, но события настолько быстро развиваются, что федеральному центру в случае негативного сценария придется оказывать помощь нашей республике.2024 год для Бурятии был оптимистичен: застройщики ввели в эксплуатацию 533 тыс. кв. метров, что на 13,5% выше уровня 2023 года. Республика вошла в число пяти самых динамично развивающихся регионов ДФО. Львиную долю всего многоквартирного жилья сдали два крупнейших застройщика - компании группы «БурГражданСтрой» (директор Владимир Хусаев) и компания «СМИТ» (директор Геннадий Доржиев).Однако уже к концу 2024 года, в связи с отменой массовой льготной ипотеки и ростом процентных ставок, на рынке наблюдается сильнейшее снижение спроса на новое жилье. Закредитованные застройщики вполне могут пойти по сценарию Китая, где бурный рост сменился банкротствами крупнейших застройщиков и необходимостью вливания государственных средств для спасения отрасли от краха. Поэтому в нашей стране необходимо быть крайне внимательными к сигналам жилищного рынка, поскольку это напрямую влияет на социальную обстановку на местах.Один из негативных факторов нынешней ситуации в республике — строительство объектов может быть приостановлено или замедлено, что приведет к значительным задержкам в передаче квартир дольщикам.Помимо объективных сложностей, у строителей Бурятии в связи с жесткой политикой ЦБ (они строят с помощью эскроу-счетов, фактически на растущие в цене кредиты) и отменой льготных ипотек (кроме Дальневосточной) возникли и субъективные сложности.Так, в последнее время развернулась кампания по дискредитации основного собственника компании «БГС» Владимира Хусаева. Претензии к мелким недоделкам устраняются в течение гарантийного срока (пять лет), на одной из построенных школ они были раздуты до космических масштабов (четыре уголовных дела).Но если сегодня убрать ключевого руководителя крупнейшего застройщика республики, то без тяжелых последствий это не обойдется. Строительный сектор заточен на руководителе и его связи и управленческие возможности управлять группой компаний. Ведь от «БГС» зависит судьба не только 2,5 тыс. дольщиков, но и 300 работников, включая персонал Домостроительного комбината, играющего важную роль в интенсификации промышленного жилищного строительства в республике.Если застройщик будет вынужден приостановить свою деятельность из-за уголовного дела, это может привести к задержкам в строительстве жилых комплексов и инфраструктуры, что негативно скажется на рынке недвижимости и в смежных отраслях. Ведь строительство — мотор экономики региона.Это создает серьезные риски для тысяч дольщиков, что потребует активного вмешательства органов власти и поиска решений для защиты прав граждан. Не хотелось бы, чтобы экономика пошла по этому сценарию.Между тем «БурГражданСтрой» к 2024 году завершил строительство пяти детских садов и трех крупных общеобразовательных школ, а в жилом микрорайоне «Мегаполис» сдан в эксплуатацию 16-этажный жилой комплекс № 2. В 2025 году завершается строительство 16-этажных корпусов № 1 и 3. Сегодня основной вектор направлен на строительство многоквартирного жилья в ЖК «Мегаполис». Строители намерены выполнить все намеченные планы в срок.