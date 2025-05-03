Россиянам рассказали, что будет с долларом и ценами на импорт в 2025 году

В 2025 году в России будет высокая ключевая ставка на фоне большой инфляции, рассказал в беседе с «ФедералПресс» финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. По его словам, ключевую ставку повысят до 25%, однако в середине 2025 года она может составить 23%.

Весь 2025 год отметится высокой ключевой ставкой на фоне большой инфляции. Вызовы, которые возникли перед Центральным банком на данный момент, не могут быть решены с помощью жесткой денежно-кредитной политики, объяснил эксперт.

Финансист отметил, что за счет повышения и сохранения ключевой ставки Центробанк может попробовать охладить спрос. Это приведет к замедлению бизнеса, экономического роста и к снижению инвестиций. Также, если рубль ослабят для сохранения параметров бюджета, то будет раскручиваться инфляционная спираль. На это, по его словам, повлияют удорожание импорта, санкции и СВО.

«Иными словами, мы увидим падение рубля в долгосрочной дистанции. Я не исключаю, что в следующем году средний курс доллара к рублю составит 110–120 рублей», — добавил Звездин.

Добавим, что поддержка рубля в ближайшие месяцы будет снижаться, поскольку в апреле цена на нефть и цены на другое сырье снизились из-за торговых войн и решения ОПЕК начать наращивать нефтедобычу.

В стране курс доллара традиционно начинает укрепляться с началом летнего отпускного сезона, когда растут поездки туристов за рубеж.

В 2025 году по данным АТОР, в связи с временным укреплением курса рубля, бронирование россиян на летние проездки в ЕС с туристическими целями возросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.





Фото: "Номер один"