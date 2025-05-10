В Бурятию начался завоз китайской и среднеазиатской картошки

Из-за сезонной нехватки отечественного картофеля Россия с начала года нарастила его поставки из Китая, Египта и даже Пакистана. Но это не привело к снижению цен в магазинах. Об этом URA.RU исполнительный директор Союза участников рынка картофеля и овощей России Алексей Красильников.

— На рынке с 2024 года наблюдается нехватка картофеля. По данным Росстата, к апрелю-маю запасы прошлого сезона у производителей были на 30% ниже, чем в прошлом году. А у многих они совсем закончились. Сегодня тон задают импортеры, которым разрешили беспошлинные поставки картофеля в Россию, - сообщил он.



Как отметил эксперт до начала июня будет нарастать доля импорта. Сезонное снижение стоимости начнется после получения продукции раннего урожая 2025 года в промышленных объемах. Он зависит и от погоды. Есть надежда, что за счет ранней весны массовые поставки российского картофеля начнутся на полмесяца раньше — в первой декаде июня. Тогда же можно рассчитывать и на снижение цен в опте. Ко второй половине июня это должно отразиться на рознице.



С января и до начала мая из-за рубежа завезено 350 тысяч тонн картофеля. Это на 250 тысяч тонн больше, чем в прошлом году. Наибольший объем картофеля доставили из Египта — 200 тысяч тонн. Эта страна нарастила поставки на 150 тысяч тонн относительно такого же периода 2024 года, как раз из-за роста маржинальности. Когда держались цены сезона 2023-2024 годов, им было невыгодно возить к нам.

Впечатляет Китай, который поставил нам порядка 75 тысяч тонн картофеля вместо прошлогодних двух тысяч тонн. И у него есть ресурсы для дальнейшего роста, потому что там производят почти 100 млн тонн.