Экономика и бизнес 25.06.2025 в 18:30

Смена вывески — не просто дизайн: маркетплейс здоровья «Здравсити» меняет подход

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Текст: Служба информации "Номер один"
Смена вывески — не просто дизайн: маркетплейс здоровья «Здравсити» меняет подход

В последние месяцы москвичи и жители Подмосковья заметили изменения в знакомых аптечных пунктах: на месте привычных вывесок «Будь здоров» теперь размещено название «Здравсити Аптека». За сменой названия стоит не только визуальное обновление, но и переход на новые стандарты обслуживания, тесно связанные с развитием цифровых сервисов. На базе онлайн-площадки для заказа лекарств, товаров для здоровья zdravcity.ru происходит объединение онлайн- и офлайн-процессов.

Что стоит за ребрендингом?

Обновление аптечной сети связано с общей цифровой трансформацией. Цель — создать единую платформу, в которой пользователь получает максимум информации и возможностей для удобного и контролируемого взаимодействия.

Это означает, что классическая аптека теперь не просто точка покупки, а часть более широкой системы — дистанционного сервиса, где покупатель может заранее подобрать препараты, изучить их свойства, сравнить цены, зарезервировать товар для получения в удобное время. Простая смена вывески становится маркером более глубоких изменений, ориентированных на клиента и его повседневные потребности.

Теперь при заказе через онлайн-платформу «Здравсити» покупатель может:

●       выбрать удобный пункт самовывоза в своем районе;

●       быть уверенным в наличии нужного препарата;

●       получить консультацию фармацевта, как при визите в аптеку;

●       быстро оформить заказ без дополнительных звонков или поездок.

Физические аптеки становятся логическим продолжением онлайн-платформы. Такой подход снижает риск ошибок, экономит время. Создается более гибкий сервис, в котором человек может выбрать время и способ получения заказа.

Список пунктов «Здравсити Аптека» в вашем районе

«Здравсити Аптека» появляется в центральных и отдаленных районах Москвы, Подмосковья. Пункты, ранее работавшие под брендом «Будь здоров», постепенно переходят на новый формат.

Список точек, где уже доступна опция заказа через онлайн-сервис с удобным самовывозом:

●       г. Солнечногорск, кв-л №2, ул.Красная, д.154

●       г. Ногинск, ул. 3 Интернационала, д. 75 А

●       г. Москва, ул. Красная Пресня, д. 23, к. Б, стр.1

●       г. Москва, ул. Перерва, д.41

●       г. Москва, ул. Шоссейная, д.33

●       г. Москва, ул. Вольная, д. 28/4, к 3

●       г. Москва, Открытое шоссе, д. 5, к. 6

Новые принципы обслуживания

Переход к новому бренду сопровождается изменением подхода к клиентскому сервису. Покупатель больше не зависит только от того, что есть в наличии в ближайшей аптеке. Он может заранее изучить весь ассортимент и быть уверенным, что нужное средство будет ждать его точно в указанное время.

Новые принципы работы включают:

●       прозрачность (актуальная информация о ценах, наличии, характеристиках препаратов);

●       предсказуемость (возможность зарезервировать и быть уверенным в сохранности заказа);

●       доступность (оформление заказа с любого устройства в удобное время);

●       комбинированный формат (цифровое оформление с традиционным получением в аптечном пункте);

●       вовлеченность персонала (фармацевты остаются активной частью сервиса и всегда готовы помочь во всех вопросах – как онлайн, так и в аптеке при получении заказа).

Это не отменяет привычного формата покупок. Можно, как и раньше, прийти в аптеку, проконсультироваться, выбрать нужные товары. Однако добавляется возможность делать это более осознанно, быстро, с уверенностью в результате.

Что не изменилось?

Несмотря на обновление бренда и интерфейса, «Здравсити Аптека» сохраняет основные элементы, к которым привыкли покупатели. Это всё те же лицензированные аптеки, работающие по строгим стандартам качества, с профессиональными фармацевтами, большим выбором сертифицированных препаратов.

Сервис остаётся клиентоориентированным, а значит — понятным и надежным. Просто теперь за этой системой стоит единый подход с поддержкой цифровой платформы, благодаря которой поиск, покупка, доставка лекарств становятся еще проще.


Реклама. ООО «Здравсити» ИНН 9715402032, ОГРН 1217700264561, Адрес места нахождения: 127282, г. Москва, ул. Чермянская, д. 2, стр. 1, этаж 8, помещ. 1, ком. 9

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

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Фото: сгенерировано нейросетями

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