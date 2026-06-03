Санатории Бурятии обгоняют страну по росту цен

Пока жители других регионов только прицениваются к летнему отдыху, в Бурятии цены на санаторно-оздоровительные услуги уже уверенно рванули вверх. По данным Отделения Нацбанка по республике, местные здравницы подорожали заметнее, чем в среднем по России. Виноват сезонный ажиотаж: на конец весны и начало лета бронирования резко выросли, и ценники последовали за спросом.



В апреле годовая инфляция в регионе составила ровно 7%, тогда как по стране в целом - 5,58%. Услуги и продукты в Бурятии дорожали шустрее общероссийской динамики, а непродовольственные товары, наоборот, вели себя скромнее. Но отдыхающих это волнует мало - их кошелек ощутимо прохудился и на транспорте. Междугородные автобусы, по которым туристы добираются до курортов, прибавили в цене куда существеннее, чем в среднем по стране.



Впрочем, на популярности бурятских здравниц это пока не сказывается. Еще в 2022 году, по словам экс-замминистра туризма республики Баярмы Цыдыповой, спрос на местные санатории и курорты взлетел на 30%. Программа туристического кешбэка тогда буквально озолотила отрасль: в марте загрузка достигла 70% - вдвое выше, чем годом ранее. Аршан, Нилова пустынь, Горячинск на берегу Байкала, горячие источники Курумканского, Баунтовского и Северо-Байкальского районов - все это уже тогда превратилось в магнит для приезжих.



Сегодня практически каждый курорт - еще и инвестиционный проект. Обновление инфраструктуры идет за счет дальневосточной субсидии, преференций ТОР «Бурятия», а в пандемию помог республиканский бюджет - сохранили персонал. Добавьте сюда чартерную программу Ростуризма и TUI Россия, поддержанную «Уральскими авиалиниями», и картина складывается ясная: поток туристов продолжит расти. А вместе с ним, судя по последним данным, и цены.



Так что если планируете поправить здоровье на байкальских водах, готовьте не только полотенца, но и запасной кошелек - курортный сезон сегодня стартовал с заметным повышением.