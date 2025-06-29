Монголия оттесняет Россию в экспорте угля в Китай

Китайская компания "China Energy" перевезла по новой железной дороге с железнодорожной станции "Тавантолгой» в Китай первую партию угля. Об этом сообщает портал «Монцамэ».



Во время церемонии первой отправки угля министр дорог и транспорта Монголии Борхуугийн Дэлгэрсайхан отметил, что переговоры об этом велись с 2003 года, и после более 60 раундов обсуждений за последние 17 лет, начиная с 2008 года, наступил исторический момент – окончательное решение вопросов строительства трансграничной железной дороги и организации перевозки угля. Он подчеркнул, что долгосрочное соглашение позволит перевезти 247 млн тонн грузов за 16 лет, увеличить экспорт угля с 83 до 113 млн тонн в год и принести 3,7 млрд долларов дохода только от железнодорожных перевозок, что значительно укрепит экономику страны. Железнодорожная линия Тавантолгой-Гашуунсухайт, которая способна перевозить до 30 миллионов тонн грузов в год, также модернизируется, что создаёт условия для её полноценной эксплуатации и расширения транспортных возможностей.

Дружественная Монголия все активнее перехватывает у России экспорт в Китай угля, который по себестоимости гораздо дешевле российского.

Тем более, что из-за ввода «дружественным» Китаем антироссийских пошлин на уголь, с января 2024 года импорт российского угля в Китай сократился на 22%. Об этом сообщило «РБК».

При этом австралийские и индонезийские поставщики не подпали под пошлины благодаря соглашениям о свободной торговле с Китаем.