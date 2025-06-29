Экономика и бизнес 29.06.2025 в 19:57

Монголия оттесняет Россию в экспорте угля в Китай

До 2040 года по железной дороге монголы отправят соседям 247 миллионов тонн угля
A- A+
Текст: Иван Иванов
Монголия оттесняет Россию в экспорте угля в Китай
Фото: Номер один

Китайская компания "China Energy" перевезла по новой железной дороге с железнодорожной станции "Тавантолгой» в Китай первую партию угля. Об этом сообщает портал «Монцамэ».

Во время церемонии первой отправки угля министр дорог и транспорта Монголии Борхуугийн Дэлгэрсайхан отметил, что переговоры об этом велись с 2003 года, и после более 60 раундов обсуждений за последние 17 лет, начиная с 2008 года, наступил исторический момент – окончательное решение вопросов строительства трансграничной железной дороги и организации перевозки угля. Он подчеркнул, что долгосрочное соглашение позволит перевезти 247 млн тонн грузов за 16 лет, увеличить экспорт угля с 83 до 113 млн тонн в год и принести 3,7 млрд долларов дохода только от железнодорожных перевозок, что значительно укрепит экономику страны. Железнодорожная линия Тавантолгой-Гашуунсухайт, которая способна перевозить до 30 миллионов тонн грузов в год, также модернизируется, что создаёт условия для её полноценной эксплуатации и расширения транспортных возможностей.
Дружественная Монголия все активнее перехватывает у России экспорт в Китай угля, который по себестоимости гораздо дешевле российского. 
Тем более, что из-за ввода «дружественным» Китаем антироссийских пошлин на уголь, с января  2024 года импорт российского угля в Китай сократился на 22%. Об этом сообщило «РБК».
При этом австралийские и индонезийские поставщики не подпали под пошлины благодаря соглашениям о свободной торговле с Китаем.

Теги
уголь

Все новости

Монголия оттесняет Россию в экспорте угля в Китай
29.06.2025 в 19:57
В Бурятию прилетела делегация из Мьянмы
29.06.2025 в 15:04
Сегодня Улан-Удэ покрылся дымом от пожаров
29.06.2025 в 14:59
Директора школы Бурятии уволили из-за утраты доверия
29.06.2025 в 14:49
Подростки Бурятии активно ищут работу
29.06.2025 в 14:26
Британская компания не доплатила кочевникам Якутии
29.06.2025 в 14:09
Прогнозируют ухудшение погоды по Бурятии
29.06.2025 в 12:11
В Бурятии прошел «Наадан-Сурхабан 2025»
29.06.2025 в 10:44
Бурятские леса продолжают гореть
29.06.2025 в 10:00
Китайская свинина пошла на колбасу
29.06.2025 в 09:45
ЗУРХАЙ
с 25 июня по 1 июля

Читайте также
Британская компания не доплатила кочевникам Якутии
Родовая кочевая община  высудила пять миллионов рублей у владельцев месторождения серебра
29.06.2025 в 14:09
Китайская свинина пошла на колбасу
КНР начал массовые поставки замороженного мяса через Забайкальск
29.06.2025 в 09:45
Торговлю переведут на НДС
Владимир Путин поручил подготовить повышение налогов для малого бизнеса
28.06.2025 в 14:49
ВСЖД перечислила в бюджет Бурятии 2 миллиарда рублей с начала года
Структурные подразделения РЖД, дочерние общества компании являются одним из крупнейших налогоплательщиков республики
27.06.2025 в 18:18
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru