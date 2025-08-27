Экономика и бизнес 27.08.2025 в 15:20

В Монголии обсуждают железнодорожный коридор из России в Китай

Улан-Баторская железная дорога – кратчайший железнодорожный путь, соединяющий Азию и Европу
Текст: Чингис Шоноев
Фото: пресс-служба УБЖД
Единственное государственное монголо-российское акционерное общество «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД) обсуждает функционирование железнодорожного коридора из России через Монголию в Китай и объемы грузоперевозок. 

Улан-Баторская железная дорога – кратчайший железнодорожный путь, соединяющий Азию и Европу. Поэтому функционирование железнодорожного коридора РФ – Монголия – КНР стало ключевым вопросом заседания представителей железнодорожных компаний этих стран. Российскую сторону представляет заместитель генерального директора ОАО «РЖД» - начальник Восточно-Сибирской железной дороги Василий Фролов.

«Железнодорожники России, Монголии и Китая определят план совместной работы на 2026 год. Утвердят объёмы грузоперевозок, которые по итогам 2024 года составили рекордные 33,4 млн тонн, из них 5,3 млн тонн транзитных грузов. Обсудят технические вопросы передачи поездов через погранпереходы и международных пассажирских перевозок», – сообщил начальник АО УБЖД Хишигжаргалын Хэрлэн.

Основанное в 1949 году АО УБЖД является самым крупным российско-монгольским предприятием с равным распределением долей. Это главная транспортная артерия Монголии. По этой дороге осуществляется сообщение столицы с другими городами страны. Общая протяженность путей составляет 1815 км, численность работников - около 16 тыс. человек.
Монголия железная дорога

