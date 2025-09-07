Экономика и бизнес 07.09.2025 в 11:46

В Бодайбо запустили золотоизвлекающую фабрику

Она будет одной из крупнейших в стране

Текст: Иван Иванов
В Бодайбо запустили золотоизвлекающую фабрику

Горно-обогатительный комбинат «Светловский» запустили в работу в Бодайбинском районе Иркутской области. Он должен стать одним из крупнейших золотоизвлекающих предприятий России. Об этом сообщает Ircity.ru со ссылкой на telegram-канал GV Gold (АО «Высочайший»).

После выхода на проектную мощность в 2026 году фабрика будет перерабатывать до 4,5 миллиона тонн руды в год и производить до четырех тонн золота.

В «Высочайшем» называют свое новое предприятие в Бодайбинском районе проектом-рекордсменом и флагманом. Запуск ГОКа позволит создать более тысячи новых рабочих мест, объем налоговых отчислений в бюджеты всех уровней оценивается на уровне 10 миллиардов рублей.

На сайте правительства Иркутской области в свою очередь отмечают, что на лицензионных площадях Светловского рудного поля продолжается масштабная геологоразведка с целью наращивания минерально-сырьевой базы.

Компания вложила средства в создание объектов инфраструктуры перерабатывающего комплекса, вахтового поселка, вспомогательных зданий и сооружений. В рамках проекта в Бодайбо и районе уже построены 112 километров дорожного полотна, оптоволоконная линия связи и ЛЭП, проведены сотовая и беспроводная интернет-связь для сотрудников компании.


Фото: "Номер один"

иркутская область фабрика золотодобыча

