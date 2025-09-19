Экономика и бизнес 19.09.2025 в 09:10

В Улан-Удэ произошёл скачок цен на бензин

На российском топливном рынке стала наблюдаться нехватка отдельных видов бензина
Текст: Иван Иванов
Фото: архив «Номер один»

Рост цен на бензин ускорился в Бурятии на прошлой неделе – в среднем свыше 0,8% за семь дней. Увеличилась стоимость двух наблюдаемых видов топлива. Заметнее всего подорожал бензин марки АИ-92 – сразу на 0,87% – до 60 рублей 60 копеек. На 0,14% до 63 рублей 06 копеек подорожал и литр 95-го.

Цена бензина марки АИ-98 после предыдущего роста осталась прежней – 73 рубля 78 копеек. Об этом сообщает портал Fuelprices.ru. Дизель также не увеличился в цене и стоит 75 рублей 96 копеек за литр.

На ситуацию на нефтяном рынке, по мнению российских аналитиков, негативно влияет остановка на ремонты многих НПЗ в южной и центральной части России и еженедельные массированные атаки на объекты нефтяной промышленности, в том числе на нефтепроводы. В результате нефтяные компании вынуждены создавать резервы и перебрасывать с Урала и Сибири необходимые объёмы для стабилизации рынка. Бурятия в основном обеспечивается топливом из Иркутской области.

бензин рост цен

ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

