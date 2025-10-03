Экономика и бизнес 03.10.2025 в 16:31
Назван самый технологичный оператор России
Им стала компания МТС
Текст: Иван Иванов
Российское аналитическое агентство J’son&Partners Consulting опубликовало рейтинг технологического развития операторов связи. Сравнительный анализ проводился среди крупнейших операторов связи. МТС является лидером (79% из 100 возможных).
Фактором, определившим позиции лидера, стали результаты и количество инноваций в базовых услугах связи. Например, мониторинг утечек персональных данных, настраиваемая блокировка рекламы и всплывающих окон в браузерах и возможности создания дополнительных номеров и временной почты.
На втором месте - «Мегафон» (64%), на третьем - «Билайн» (59%). Помимо этих компаний, в рейтинге также присутствуют Т2 и «Ростелеком».
Кроме того, МТС лидирует по уровню научно-исследовательской активности, оцениваемый по количеству патентов и другим показателям, связанным с результатами интеллектуальной деятельности.
Аналогичный лидер выявлен и по результатам опросов российских пользователей мобильной связи. Из «большой пятерки» больше всего респондентов (31%) назвали МТС. За ней следует «Мегафон» (26%), далее Т2 и «Билайн» (18% и 14%).
