Экономика и бизнес 03.10.2025 в 16:31

Назван самый технологичный оператор России

Им стала компания МТС
Текст: Иван Иванов
Фото: freepik.com
Российское аналитическое агентство J’son&Partners Consulting опубликовало рейтинг технологического развития операторов связи. Сравнительный анализ проводился среди крупнейших операторов связи. МТС является лидером (79% из 100 возможных). 

Фактором, определившим позиции лидера, стали результаты и количество инноваций в базовых услугах связи. Например, мониторинг утечек персональных данных, настраиваемая блокировка рекламы и всплывающих окон в браузерах и возможности создания дополнительных номеров и временной почты. 

На втором месте - «Мегафон» (64%), на третьем - «Билайн» (59%). Помимо этих компаний, в рейтинге также присутствуют Т2 и «Ростелеком». 

Кроме того, МТС лидирует по уровню научно-исследовательской активности, оцениваемый по количеству патентов и другим показателям, связанным с результатами интеллектуальной деятельности. 

Аналогичный лидер выявлен и по результатам опросов российских пользователей мобильной связи. Из «большой пятерки» больше всего респондентов (31%) назвали МТС. За ней следует «Мегафон» (26%), далее Т2 и «Билайн» (18% и 14%).
связь

