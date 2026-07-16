Происшествия 16.07.2026 в 09:28

В Бурятии иномарка сбила 5-летнего ребенка

Ребенка доставили в больницу
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Текст: Елена Кокорина
В Бурятии иномарка сбила 5-летнего ребенка

Наезд на маленькую девочку произошел вчера вечером, 15 июля, в Бичурском районе Бурятии. 5-летний ребенок находился вне зоны пешеходного перехода в селе Бичура.

- Около 17.30 56-летний мужчина на «Ниссан Атлас», следуя со стороны с. Петропавловка в сторону с. Бичура, в районе дома Nº 364 по ул. Коммунистическая наехал на девочку 2021 года рождения. В результате ДТП ребенка госпитализировали, - сообщили в полиции республики.

Вчера на территории республики инспекторами ДПС выявлено более 300 нарушений ПДД. 16 водителей, находившиеся за рулем с признаками алкогольного опьянения, были задержаны и отстранены от права управления ТС.  

За прошедшие сутки на дорогах Бурятии зарегистрировано 22 аварии с механическими повреждениями. Есть ДТП с пострадавшими.

Фото: Номер один

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