Экономика и бизнес 10.10.2025 в 11:51

Фанерный завод «Ольхон» в Бурятии объявил себя банкротом

Последние два года предприятие демонстрирует убытки
Текст: Андрей Константинов
Фанерный завод «Ольхон» в Бурятии объявил себя банкротом
Фото: пресс-служба правительства Бурятии
ООО «Бурятский фанерный завод «Ольхон» подало заявление в Арбитражный суд о признании себя банкротом. Оно уже принято к производству, ближайшее заседание назначено на 14 октября, следует из картотеки судебных дел. Кому и сколько задолжало предприятие, пока не известно. Это выяснится позднее в ходе следующих судебных заседаний.

Фанерный завод «Ольхон» работал в Бурятии с 2014 года и занимался производством широкоформатной фанеры лиственных и хвойных пород. С октября 2020 года предприятие стало резидентом ТОР «Бурятия» с заявленным объёмом инвестиций 120 млн. рублей. 

По информации «Номер один», поначалу дела у предприятия шли неплохо. Однако с 2021 года прибыль завода стала сокращаться, а в 2023 году и вовсе ушла в минус. Тогда предприятие показало убыток в 25 миллионов рублей, по итогам 2024 года убыток составил еще около 20 миллионов рублей.

По данным из открытых источников, в 2024 году на заводе осталось только 16 сотрудников, тогда как в 2021 году там работало 60 человек.
