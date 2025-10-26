Экономика и бизнес 26.10.2025 в 15:56

Иркутск стал городом с самым дорогим жильем в Сибири

Спрос на квартиры по-прежнему высок
A- A+
Текст: Иван Иванов
Иркутск стал городом с самым дорогим жильем в Сибири
Эксперты Restate изучили цены на недвижимость в крупных городах Сибири по итогам третьего квартала 2025 года. Они выявили среди них населенные пункты с самыми высокой стоимостью «квадратов». Об этом сообщает портал «Сибирское Информационное Агентство». 

Лидером в списке является Иркутск: здесь средняя цена квадратного метра в новостройках составляет 165,4 тысячи рублей, вторичном жилье – 139,6 тысячи рублей. На втором месте – Омск –159,3 тысячи и 114,2 тысячи рублей соответственно, далее следуют Барнаул –138,8 тысячи и 125,9 тысячи рублей, Кемерово – 138,4 тысячи и 111,4 тысячи рублей, Новосибирск – 137,4 тысячи и 137 тысячи рублей, в Красноярске – 131,7 тысячи и 133 тысячи рублей.

Самые высокие ценовые диапазоны в Сибирском федеральном округе наблюдаются в Иркутске и Новосибирске. Как отмечают аналитики, это связано с тем, что указанные города сохраняют статус экономических центров округа и фокусируют основной платежеспособный спрос.

Фото: Номер один

Все новости

Что произойдёт в стране через полгода?
26.10.2025 в 16:29
Иркутск стал городом с самым дорогим жильем в Сибири
26.10.2025 в 15:56
В Бурятии считают покупку ценных бумаг несвоевременной
26.10.2025 в 15:47
Улан-удэнцы через суд вернули незаконно списанные платежи за тепло
26.10.2025 в 15:37
В правительстве России прошла конференция Союза боевых искусств
26.10.2025 в 15:01
В Улан-Удэ прошел День здоровья для участников СВО
26.10.2025 в 11:59
Фигурист с бурятскими корнями взял серебро на юниорском Гран-при
26.10.2025 в 10:25
Ночью в Улан-Удэ сгорели два жилых дома
26.10.2025 в 09:24
Жительница Улан-Удэ год доказывала, что она не должница
26.10.2025 в 08:00
Житель Улан-Удэ переквалифицировался из мелиоратора в визажисты
26.10.2025 в 07:00
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
В Бурятии считают покупку ценных бумаг несвоевременной
Минфин решил занять у граждан денег для финансирования своих расходов
26.10.2025 в 15:47
"Улан-Удэстальмост" переходит на сокращенный график из-за кризиса
Организация испытывает финансовый кризис
25.10.2025 в 20:10
В Монголии запускают новую «Целину»
Интеллектуальные  южнокорейские теплицы для выращивания овощей будут устанавливать вне зависимости от времени года
25.10.2025 в 15:27
Через бурятскую таможню прошло 7 млн тонн груза
Бурятская таможня подвела итоги работы за 9 месяцев перед профессиональным праздником
25.10.2025 в 10:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru