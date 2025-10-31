Экономика и бизнес 31.10.2025 в 16:21

Еще в двух сёлах Забайкалья появилась мобильная связь «Ростелекома»

Текст: Иван Иванов
Еще в двух сёлах Забайкалья появилась мобильная связь «Ростелекома»
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
«Ростелеком» обеспечил мобильной связью жителей Верхнего Умыкэя и Болотово в Забайкальском крае. Оператор построил оптические линии связи до населенных пунктов и установил базовые станции отечественного производителя «БУЛАТ». 

Пятый год в сёлах Забайкалья мобильная связь и интернет появляются благодаря реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). За это время в 77 населенных пунктах края, в которых проживают от 100 до 500 человек, установлены базовые станции и создана необходимая инфраструктура для их подключения и работы. Доступ к современных телекоммуникационным услугам появился почти у 25 тысяч жителей региона. 

Надежда Ельчанинова, заместитель директора Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Запуск каждой базовой станции — это всегда долгожданное и радостное событие. Благодаря интернету у сельских жителей появляется много возможностей современной жизни, например, дистанционно учиться и работать, общаться с близкими в соцсетях и мессенжерах, пользоваться госуслугами. Цифровое пространство делает жизнь более комфортной и интересной, помогает быстрее решать бытовые вопросы».

Какие населенные пункты попадут в проект УЦН 2.0 в 2026 году, решают сами забайкальцы. В настоящее время на портале Госуслуг идет голосование, по итогам которого будет сформирован перечень приоритетных сёл в каждом регионе.

Иван Ларионов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края:

«Мобильная связь и интернет появляются в тех сёлах, где сами жители принимали активное участие в опросе. В настоящее время своем мнение выразили более двух тысяч забайкальцев. В первых строчках рейтинга населенные пункты Андриановка Карымского района, Гавань Кыринского района и Тупик Тунгиро-Олёкминского района. За них отдано от 250 до 360 голосов. Призываю проголосовать тех, кто еще не успел. Повлиять на ситуацию можно до 9 ноября включительно».

Реклама. ПАО «Ростелеком». Erid: 2VfnxwfkUmf
