Еще в двух сёлах Забайкалья появилась мобильная связь «Ростелекома»

«Ростелеком» обеспечил мобильной связью жителей Верхнего Умыкэя и Болотово в Забайкальском крае. Оператор построил оптические линии связи до населенных пунктов и установил базовые станции отечественного производителя «БУЛАТ».Пятый год в сёлах Забайкалья мобильная связь и интернет появляются благодаря реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» (УЦН 2.0). За это время в 77 населенных пунктах края, в которых проживают от 100 до 500 человек, установлены базовые станции и создана необходимая инфраструктура для их подключения и работы. Доступ к современных телекоммуникационным услугам появился почти у 25 тысяч жителей региона.Надежда Ельчанинова, заместитель директора Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:«Запуск каждой базовой станции — это всегда долгожданное и радостное событие. Благодаря интернету у сельских жителей появляется много возможностей современной жизни, например, дистанционно учиться и работать, общаться с близкими в соцсетях и мессенжерах, пользоваться госуслугами. Цифровое пространство делает жизнь более комфортной и интересной, помогает быстрее решать бытовые вопросы».Какие населенные пункты попадут в проект УЦН 2.0 в 2026 году, решают сами забайкальцы. В настоящее время на портале Госуслуг идет голосование, по итогам которого будет сформирован перечень приоритетных сёл в каждом регионе.Иван Ларионов, заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, цифровизации и связи Забайкальского края:«Мобильная связь и интернет появляются в тех сёлах, где сами жители принимали активное участие в опросе. В настоящее время своем мнение выразили более двух тысяч забайкальцев. В первых строчках рейтинга населенные пункты Андриановка Карымского района, Гавань Кыринского района и Тупик Тунгиро-Олёкминского района. За них отдано от 250 до 360 голосов. Призываю проголосовать тех, кто еще не успел. Повлиять на ситуацию можно до 9 ноября включительно».Реклама. ПАО «Ростелеком». Erid: 2VfnxwfkUmf