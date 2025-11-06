Экономика и бизнес 06.11.2025 в 17:13

В Бурятии величина прожиточного минимума увеличится на 6,8%

Глава республики подписал соответствующее постановление
Текст: Карина Перова
В Бурятии величина прожиточного минимума увеличится на 6,8%
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии с 1 января 2026 года величина прожиточного минимума увеличится на 6,8%. Соответствующее постановление подписал глава республики Алексей Цыденов.

Прожиточный минимум на душу населения возрастет с 19 329 до 20 644 рублей, для трудоспособного населения с 21 069 до 22 502 рублей, для пенсионеров с 16 623 до 17 754 рублей, для детей – с 18 749 до 20 025 рублей.

«Граждане, имеющие доходы ниже прожиточного минимума, будут иметь право на получение социальной поддержки в соответствии с федеральным и республиканским законодательством», - напомнили в минэкономики Бурятии.

прожиточный минимум

