Мишустин пообещал монголам не сокращать поставки бензина

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Москве. Главы правительств двух стран отметили активное углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и Россией в области энергетики, промышленности, автомобильных дорог, транспорта, образования и гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».Премьер-министр Занданшатар подчеркнул, что Монголия уделяет особое внимание и работает над успешной реализацией таких крупных программ, как проект строительства газопровода из России в Китай через территорию страны и программой создания экономического коридора Монголия-Россия-Китай.Премьер-министр Мишустин подчеркнул, что “Монголия является важным стратегическим партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а отношения базируются на давней и традиционной дружбе и взаимной поддержке народов России и Монголии”.Также глава российского правительства заявил, что, хотя Россия ввела определенные ограничения на экспорт топлива, они не распространяются на Монголию, и поставки останутся стабильными, а объем экспортируемых нефтепродуктов увеличится.Фото: Номер один