Экономика и бизнес 18.11.2025 в 15:11
Мишустин пообещал монголам не сокращать поставки бензина
Несмотря на запрет на экспорт топлива из России в связи с ремонтами НПЗ, для Монголии сделали исключение
Текст: Иван Иванов
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Москве. Главы правительств двух стран отметили активное углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и Россией в области энергетики, промышленности, автомобильных дорог, транспорта, образования и гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».
Премьер-министр Занданшатар подчеркнул, что Монголия уделяет особое внимание и работает над успешной реализацией таких крупных программ, как проект строительства газопровода из России в Китай через территорию страны и программой создания экономического коридора Монголия-Россия-Китай.
Премьер-министр Мишустин подчеркнул, что “Монголия является важным стратегическим партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а отношения базируются на давней и традиционной дружбе и взаимной поддержке народов России и Монголии”.
Также глава российского правительства заявил, что, хотя Россия ввела определенные ограничения на экспорт топлива, они не распространяются на Монголию, и поставки останутся стабильными, а объем экспортируемых нефтепродуктов увеличится.
Фото: Номер один
