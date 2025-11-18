Экономика и бизнес 18.11.2025 в 15:11

Мишустин пообещал монголам не сокращать поставки бензина

Несмотря на запрет на экспорт топлива из России в связи с ремонтами НПЗ, для Монголии сделали исключение
A- A+
Текст: Иван Иванов
Мишустин пообещал монголам не сокращать поставки бензина
Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным в Москве. Главы правительств двух стран отметили активное углубление всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и Россией в области энергетики, промышленности, автомобильных дорог, транспорта, образования и гуманитарного сотрудничества. Об этом сообщает агентство «Монцамэ».

Премьер-министр Занданшатар подчеркнул, что Монголия уделяет особое внимание и работает над успешной реализацией таких крупных программ, как проект строительства газопровода из России в Китай через территорию страны и программой создания экономического коридора Монголия-Россия-Китай.

Премьер-министр Мишустин подчеркнул, что “Монголия является важным стратегическим партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а отношения базируются на давней и традиционной дружбе и взаимной поддержке народов России и Монголии”.

Также глава  российского правительства заявил, что, хотя Россия ввела определенные ограничения на экспорт топлива, они не распространяются на Монголию, и поставки останутся стабильными, а объем экспортируемых нефтепродуктов увеличится.
Фото: Номер один

Все новости

Маленький ребенок пострадал в ДТП в Улан-Удэ
18.11.2025 в 15:20
Мишустин пообещал монголам не сокращать поставки бензина
18.11.2025 в 15:11
«Питбуль чуть не съел ему глаз»
18.11.2025 в 14:14
В Бурятии продолжается реализация программы «Вода России»
18.11.2025 в 14:13
Для жителей Бурятии въезд на Аршан резко подорожал
18.11.2025 в 14:02
Девушка из сауны обобрала богатого жителя Улан-Удэ
18.11.2025 в 13:02
В Бурятии брошенный на дороге «Мерседес» стал причиной ДТП
18.11.2025 в 12:47
46-летний улан-удэнец обчистил автомат с игрушками
18.11.2025 в 12:35
В Гусиноозерске за этот год отремонтировали восемь улиц
18.11.2025 в 12:23
Юный шахматист из Бурятии стал международным гроссмейстером
18.11.2025 в 12:19
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 ноября

Читайте также
В Иркутской области останавливают крупнейший в России завод по производству кремния
В Китае производить его оказалось выгоднее
18.11.2025 в 11:53
28 малых поселений Бурятии получили связь и интернет МегаФона
17.11.2025 в 16:26
«Россети Сибирь» получили паспорт готовности к зиме от Минэнерго России
По сравнению с прошлым годом оценка готовности выросла на 4 позиции и достигла 97 баллов из 100 возможных
17.11.2025 в 16:16
Власти Бурятии ищут покупателя на проблемный завод
Республика предпринимает все меры для спасения «Стальмоста»
17.11.2025 в 14:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru