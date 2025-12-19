Экономика и бизнес 19.12.2025 в 17:58

Путин: зарплаты за 2025 год выросли на 4,5%

Президент России выступает на Прямой линии
A- A+
Текст: Карина Перова
Путин: зарплаты за 2025 год выросли на 4,5%
Фото: скриншот трансляции, Россия-1

В 12 часов по московскому времени стартовала большая пресс-конференция и Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Всего поступило почти три миллиона обращений граждан. Наибольший интерес вызвали вопросы социальной политики, инфраструктуры, жилья, экономики, СВО, ЖКХ и др.

«Это всегда откровенный и прямой разговор со всей страной», - прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Глава государства рассказал о росте экономики России в условиях спецоперации. По его словам, за год рост ВВП составил 1%. За три года – плюс 9,7%. Уровень инфляции к концу года составит 5,7-5,8%.

Промышленное производство +1%, сельхоз продукция на 3,7%, жилищное строительство – 103-105 млн м².

Уровень безработицы в стране сейчас составляет 2,2%, а зарплаты за год выросли на 4,5%. При это рост производительности труда – всего 1,1%.

Золотовалютные резервы РФ увеличились до 741,5 млрд долларов. Дефицит федбюджета – 2,6%, в следующем году – 1,6%.

Госдолг в России один из самых низких среди развитых экономик – 17,7%.

Теги
прямая линия Путин вопросы итоги 2025 года

Все новости

Путин: зарплаты за 2025 год выросли на 4,5%
19.12.2025 в 17:58
В России идет прямая линия с президентом России
19.12.2025 в 17:50
Лучшие способы получить ВНЖ Испании в 2025 году
19.12.2025 в 17:25
Улан-Удэ получил 30 новых автобусов
19.12.2025 в 17:10
Депутат из Бурятии получил «корочку» тренера по футболу
19.12.2025 в 16:40
Как женщине достичь успеха в карьере
19.12.2025 в 16:25
В Улан-Удэ подвыпивший в баре мужчина разнес ногой силомер
19.12.2025 в 16:13
Коммунальщики Улан-Удэ будут начеку в новогодние праздники
19.12.2025 в 15:53
В выходные по Бурятии ударят морозы до 44 градусов
19.12.2025 в 15:44
С жителей Бурятии взыскали свыше полмиллиарда рублей долгов за услуги ЖКХ
19.12.2025 в 15:27
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
Открытие «Ленты» в Улан-Удэ вызвало ажиотаж
На открытии собралась целая толпа, несмотря на будний день
19.12.2025 в 10:46
Бизнесмен из Бурятии влип почти на 3 миллиона за детскую копилку
Предприниматель продавал игрушки на Wildberries с чужим товарным знаком
18.12.2025 в 11:29
Предприниматели Бурятии получили ответы на насущные вопросы
Единый день консультаций объединил представителей власти и бизнеса
16.12.2025 в 17:12
«Улан-Удэстальмост» хотят пустить в автономное плавание
Предприятие давно перестало платить за электричество
16.12.2025 в 15:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru