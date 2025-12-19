Путин: зарплаты за 2025 год выросли на 4,5%

В 12 часов по московскому времени стартовала большая пресс-конференция и Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным. Всего поступило почти три миллиона обращений граждан. Наибольший интерес вызвали вопросы социальной политики, инфраструктуры, жилья, экономики, СВО, ЖКХ и др.

«Это всегда откровенный и прямой разговор со всей страной», - прокомментировал глава Бурятии Алексей Цыденов.

Глава государства рассказал о росте экономики России в условиях спецоперации. По его словам, за год рост ВВП составил 1%. За три года – плюс 9,7%. Уровень инфляции к концу года составит 5,7-5,8%.

Промышленное производство +1%, сельхоз продукция на 3,7%, жилищное строительство – 103-105 млн м².

Уровень безработицы в стране сейчас составляет 2,2%, а зарплаты за год выросли на 4,5%. При это рост производительности труда – всего 1,1%.

Золотовалютные резервы РФ увеличились до 741,5 млрд долларов. Дефицит федбюджета – 2,6%, в следующем году – 1,6%.

Госдолг в России один из самых низких среди развитых экономик – 17,7%.