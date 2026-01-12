Экономика и бизнес 12.01.2026 в 11:46
Мойдодыр может облегчить карманы Индиры Шагдаровой на миллионы
Представители мультяшного персонажа требуют с бизнес-вумен огромную сумму
Текст: Андрей Константинов
АО «Киностудия «Союзмультфильм» подала иск к известному предпринимателю, хозяйке торговой сети «Абсолют» Индире Шагдаровой. Мультипликаторы требуют взыскать с бизнес-вумен в общей сложности более 17 миллионов рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.
Как следует из материалов дела, речь идет о товарных знаках №742691 (Винни-Пух) и №754905 (Мойдодыр). За первый «Союзмультфильм» требует взыскать с Шагдаровой компенсацию в размере 1,5 млн рублей, за второй – 15,8 млн рублей.
Какие именно товары могли продаваться в торговой сети с нарушением авторских прав, пока не известно – истец не приобщил их образцы к своему заявлению. Также «Союзмультфильм» не приложил к иску расчеты суммы компенсации и документы об оплате госпошлины. Исходя из заявленной суммы, она должна составить почти 400 тысяч рублей. Поэтому иск пока не приняли к производству.
Напомним, ранее Арбитражный суд удовлетворил иск московского ООО «МР Групп» о взыскании с предпринимателя из Бурятии почти 3 миллионов рублей за нарушение исключительного права на принадлежащий ему товарный знак №937379 («Kuromi/Куроми»). Нарушение москвичи обнаружили в ходе мониторинга интернета. Там им на глаза попалась страница на платформе Wildberries с предложением о продаже детской игрушки - музыкальной копилки-сейфа для денег «Куроми». На ней и красовался спорный товарный знак.
