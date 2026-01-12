Экономика и бизнес 12.01.2026 в 11:46

Мойдодыр может облегчить карманы Индиры Шагдаровой на миллионы

Представители мультяшного персонажа требуют с бизнес-вумен огромную сумму
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Мойдодыр может облегчить карманы Индиры Шагдаровой на миллионы
Фото: архив «Номер один»
АО «Киностудия «Союзмультфильм» подала иск к известному предпринимателю, хозяйке торговой сети «Абсолют» Индире Шагдаровой. Мультипликаторы требуют взыскать с бизнес-вумен в общей сложности более 17 миллионов рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.

Как следует из материалов дела, речь идет о товарных знаках №742691 (Винни-Пух) и №754905 (Мойдодыр). За первый «Союзмультфильм» требует взыскать с Шагдаровой компенсацию в размере 1,5 млн рублей, за второй – 15,8 млн рублей.

Какие именно товары могли продаваться в торговой сети с нарушением авторских прав, пока не известно – истец не приобщил их образцы к своему заявлению. Также «Союзмультфильм» не приложил к иску расчеты суммы компенсации и документы об оплате госпошлины. Исходя из заявленной суммы, она должна составить почти 400 тысяч рублей. Поэтому иск пока не приняли к производству.

Напомним, ранее Арбитражный суд удовлетворил иск московского ООО «МР Групп» о взыскании с предпринимателя из Бурятии почти 3 миллионов рублей за нарушение исключительного права на принадлежащий ему товарный знак №937379 («Kuromi/Куроми»). Нарушение москвичи обнаружили в ходе мониторинга интернета. Там им на глаза попалась страница на платформе Wildberries с предложением о продаже детской игрушки - музыкальной копилки-сейфа для денег «Куроми». На ней и красовался спорный товарный знак.
Теги
шагдарова абсолют суд

Все новости

Участок дороги в центре Улан-Удэ закрыли до 10 февраля
12.01.2026 в 12:52
«Аварий мало, угля хватает»: в Бурятии подвели праздничные итоги в сфере ЖКХ
12.01.2026 в 12:32
В новогоднюю ночь улан-удэнец остался без 560 тысяч рублей
12.01.2026 в 12:31
Подвыпивший парень в Бурятии отключил мешающий ему светофор
12.01.2026 в 12:11
Жителям Бурятии окажут бесплатную помощь в новом госюрбюро
12.01.2026 в 12:06
Мойдодыр может облегчить карманы Индиры Шагдаровой на миллионы
12.01.2026 в 11:46
В поселке в Бурятии наледь заблокировала дорогу
12.01.2026 в 11:12
Жительница Бурятии потеряла более 3 млн на купле-продаже монет
12.01.2026 в 10:46
В Улан-Удэ мужчина угодил под колеса Мерседеса
12.01.2026 в 10:31
Бастрыкин заинтересовался ненадлежащим отловом собак в селе Бурятии
12.01.2026 в 10:16
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 января

Читайте также
Китайские подержанные машины хлынули через Забайкальск
Импорт личного транспорта через МАПП «Забайкальск» за год вырос на 666%
12.01.2026 в 09:14
Валютные резервы Монголии выросли на 27%
Запасы страны достигли 7 миллиардов долларов США

09.01.2026 в 12:01
В Иркутске собрали 20 новых авиалайнеров
Сборка новых самолетов позволит уменьшить растущий дефицит лайнеров и обуздать цены на перевозки

07.01.2026 в 12:43
В Бурятии рекомендовали внимательно смотреть на курс Brent
2 января обвалились котировки нефти, доходы от которой формируют бюджеты
04.01.2026 в 16:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru