В Бурятии появится центр сельского туризма «Борьёо таламни» за 4 млн рублей

В Джидинском районе Бурятии создадут центр сельского туризма «Борьёо таламни» (Боргойская степь). Проектом займется фермерское хозяйство Серафимы Дармаевой. Предприниматель получила на эти цели грант в 3,4 млн рублей от Минсельхоза. Всего на создание объекта агротуризма направят 4 млн руб.

Толчок для реализации идеи дали сами гости, которые заезжали после орнитологических туров, катались на лошадях, квадроцикле, общались с ягнятами. На родовой стоянке в Боргойской долине у подножия гор появится комплекс из традиционных бурятских юрт, в том числе для маломобильных туристов. Сооружения оснастят современным теплым полом, душевой и туалетом.

Гости смогут погрузиться в сельский быт: поучаствовать в выпасе скота, доении коров, приготовлении блюд из знаменитой боргойской баранины и т.д. Объект планируют открыть к лету этого года.

«Проект станет ключевой точкой для туров по достопримечательностям Джидинского района, таких как орнитологическим турам на Белых озерах, гастрофестивалю «Боргойская баранина» и т.д.», - прокомментировали в Минсельхозпроде Бурятии.