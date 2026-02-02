Экономика и бизнес 02.02.2026 в 09:45

Рассмотрение дела о банкротстве Улан-Удэстальмоста назначили на «роковое» число

13 февраля в Арбитражном суде Бурятии стартует дело о признании предприятия несостоятельным  
Текст: Иван Иванов
Рассмотрение дела о банкротстве Улан-Удэстальмоста назначили на «роковое» число
Фото: архив «Номер один»

13 февраля может стать символической датой для Улан-Удэстальмоста, поскольку именно в этот день запланировано слушание в Арбитражном суде по делу о его банкротстве. Федеральная налоговая служба по Республике Бурятия подала соответствующее заявление. На сегодняшний день долг предприятия по налогам превышает 132 миллиона рублей.

О новой кризисной ситуации на заводе стало известно еще в октябре прошлого года. Тогда часть работников была переведена на сокращенный график: причина – задержки с выплатами и снижение заказов. Министр промышленности Бурятии Денис Гармаев отметил, что одной из главных причин затруднений стало отсутствие оплат со стороны клиентов на сумму свыше 100 миллионов рублей, а также потеря новых заказов.  

За последнее время ситуация ухудшилась. Сегодня предприятие сталкивается с множеством исков о взыскании долгов. Энергетическая компания «Читаэнергосбыт» даже потребовала отключить завод от внешних электросетей и перевести его на автономное питание – обязательство возникло из-за многомиллионной задолженности за электроэнергию.

Несколько лет назад «Улан-Удэстальмост» уже проходил через процедуру банкротства, которую удалось остановить благодаря появлению нового инвестора – бизнесмена с сомнительной репутацией Туфана Садыгова. Однако год назад у него начались проблемы: правоохранительные органы обвинили его в крупном мошенничестве.

Основными заказчиками металлоконструкций для Улан-Удэстальмоста традиционно являлись российские железнодорожные компании и строительные организации, занимающиеся автодорогами. Однако сейчас эти сегменты находятся в экономическом кризисе, что значительно снизило объемы заказов и финансовую стабильность предприятий. Такое положение усугубило уже существующий кризис на заводе и усложнила процесс привлечения новых клиентов и погрузило предприятие в ситуацию неплатежеспособности.

