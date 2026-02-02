ВСЖД за год перечислила в бюджет Бурятии 4,8 млрд рублей

Структурные подразделения РЖД, а также дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, в январе – декабре 2025 года перечислили в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено налогов и взносов 37,5 млрд рублей.Основная часть платежей направлена в бюджет Иркутской области. В казну региона поступило 31,4 млрд рублей. В бюджет Бурятии направлено 4,8 млрд рублей, сообщили в пресс-службе ВСД.По другим регионами налоговые выплаты составили: в бюджет Забайкальского края – 629 млн руб; в бюджет Якутии – 10 млн руб.Структурные подразделения ОАО «РЖД», дочерних обществ компании, расположенных в границах Восточно-Сибирской железной дороги, являются одними из крупнейших плательщиков налогов и страховых взносов в Иркутской области и Бурятии.