Экономика и бизнес 03.02.2026 в 14:32

Свинокомплекс в Бурятии оштрафовали на 100 тысяч рублей

Предприятие не исполнило предписания Россельхознадзора
A- A+
Текст: Карина Перова
Свинокомплекс в Бурятии оштрафовали на 100 тысяч рублей
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии свинокомплекс «Восточно-Сибирский» оштрафовали на 100 тысяч рублей за неисполнение предписания Россельхознадзора.

Предприятие арендовало земельный участок сельхозназначения в Заиграевском районе. В июле 2025 года госинспектор надзорного ведомства выявил нарушения: почва была загрязнена непереработанными побочными продуктами животноводства (ППЖ). Площадь загрязнения свиными фекалиями составила 74,2 га.

«В октябре 2025 года Управление Россельхознадзора зафиксировало неисполнение предписания об устранении нарушений. Материалы проверки и протокол были направлены в мировой суд, который признал арендатора виновным и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Ранее «Номер один» сообщал, что экс-директору свинокомплекса Юлии Шишкиной удалось избежать наказания. Громкое дело о порче земли закончилось пшиком.

Теги
свинокомплекс штраф россельхознадзор

Все новости

В Улан-Удэ жильцам 211 домов сделают перерасчет платы за отопление
03.02.2026 в 14:58
«За четыре месяца водитель не выплатил ни копейки»
03.02.2026 в 14:32
Свинокомплекс в Бурятии оштрафовали на 100 тысяч рублей
03.02.2026 в 14:32
Брикеты для жителей Бурятии становятся роскошью
03.02.2026 в 14:30
В Бурятии мать через суд доказывала родство с сыном
03.02.2026 в 13:41
Улан-удэнец втихую потратил 48 тысяч с карты своего приятеля
03.02.2026 в 13:25
На севере Бурятии прохудился мост через реку Акит
03.02.2026 в 13:21
Головные уборы из Бурятии вошли в «100 лучших товаров России»
03.02.2026 в 13:06
Сербы выпустили книгу про основателя Кяхты на нескольких языках
03.02.2026 в 12:49
В Улан-Удэ строительный магнат утянул на скамью подсудимых сразу пять человек
03.02.2026 в 12:17
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
Бизнесмены Бурятии устали бороться за выживание
В республике массово закрываются юридические лица
03.02.2026 в 06:00
ВСЖД за год перечислила в бюджет Бурятии 4,8 млрд рублей
Восточно-Сибирская железная дорога – один из крупнейших налогоплательщиков в Бурятии
02.02.2026 в 14:33
Суд признал законным расторжение контракта со строителями моста в Улан-Удэ
«Хотьковский автомост» не смог доказать, что в состоянии достроить объект
02.02.2026 в 11:29
В Забайкалье решили обогатиться на росте цен на золото
В регионе «Норникель» начал строительство обогатительной фабрики
02.02.2026 в 10:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru