Свинокомплекс в Бурятии оштрафовали на 100 тысяч рублей

В Бурятии свинокомплекс «Восточно-Сибирский» оштрафовали на 100 тысяч рублей за неисполнение предписания Россельхознадзора.

Предприятие арендовало земельный участок сельхозназначения в Заиграевском районе. В июле 2025 года госинспектор надзорного ведомства выявил нарушения: почва была загрязнена непереработанными побочными продуктами животноводства (ППЖ). Площадь загрязнения свиными фекалиями составила 74,2 га.

«В октябре 2025 года Управление Россельхознадзора зафиксировало неисполнение предписания об устранении нарушений. Материалы проверки и протокол были направлены в мировой суд, который признал арендатора виновным и назначил штраф в размере 100 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Ранее «Номер один» сообщал, что экс-директору свинокомплекса Юлии Шишкиной удалось избежать наказания. Громкое дело о порче земли закончилось пшиком.