Экономика и бизнес 04.02.2026 в 15:11
ВСЖД направила 78 млн рублей на перевод угольных котельных на электроотопление
В текущем году начинается подготовка к модернизации котельной на станции Тальцы
Текст: Иван Иванов
Восточно-Сибирская железная дрога за последние пять лет перевела на электроотопление 12 угольных котельных, обогревающих производственные и административные здания компании.
Затраты на установку оборудования составили 78 млн рублей, а общий объем выбросов от работы всех котельных магистрали за это время сократился на 8,4%, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Всего в теплоснабжении магистрали сегодня задействованы 92 котельных, расположенных в Иркутской области и Бурятии. Из них 70%, а именно – 68 котельных, переведены на электроотопление.
Суммарная мощность вырабатываемой теплоэнергии от электрокотельных составляет 25,5 Гкал/час. При этом в некоторых населенных пунктах от их работы зависит теплоснабжение не только объектов железнодорожной инфраструктуры, но и муниципальных зданий и жилых домов.
Работа по переводу угольных котельных на электроотопление продолжается. Так, в текущем году стартует подготовительный этап модернизации котельных, отапливающих объекты железнодорожной инфраструктуры на станциях Тальцы в Республике Бурятия и станции Гришево в Иркутской области. Реализовать проекты планируется до конца 2028 года.
Отметим, что на всех действующих котельных магистрали, в том числе – угольных, на постоянной основе ведется мониторинг соблюдения требований экологической безопасности.
Затраты на установку оборудования составили 78 млн рублей, а общий объем выбросов от работы всех котельных магистрали за это время сократился на 8,4%, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Всего в теплоснабжении магистрали сегодня задействованы 92 котельных, расположенных в Иркутской области и Бурятии. Из них 70%, а именно – 68 котельных, переведены на электроотопление.
Суммарная мощность вырабатываемой теплоэнергии от электрокотельных составляет 25,5 Гкал/час. При этом в некоторых населенных пунктах от их работы зависит теплоснабжение не только объектов железнодорожной инфраструктуры, но и муниципальных зданий и жилых домов.
Работа по переводу угольных котельных на электроотопление продолжается. Так, в текущем году стартует подготовительный этап модернизации котельных, отапливающих объекты железнодорожной инфраструктуры на станциях Тальцы в Республике Бурятия и станции Гришево в Иркутской области. Реализовать проекты планируется до конца 2028 года.
Отметим, что на всех действующих котельных магистрали, в том числе – угольных, на постоянной основе ведется мониторинг соблюдения требований экологической безопасности.
ТегиВСЖД