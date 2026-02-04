ВСЖД направила 78 млн рублей на перевод угольных котельных на электроотопление

Восточно-Сибирская железная дрога за последние пять лет перевела на электроотопление 12 угольных котельных, обогревающих производственные и административные здания компании.Затраты на установку оборудования составили 78 млн рублей, а общий объем выбросов от работы всех котельных магистрали за это время сократился на 8,4%, сообщили в пресс-службе ВСЖД.Всего в теплоснабжении магистрали сегодня задействованы 92 котельных, расположенных в Иркутской области и Бурятии. Из них 70%, а именно – 68 котельных, переведены на электроотопление.Суммарная мощность вырабатываемой теплоэнергии от электрокотельных составляет 25,5 Гкал/час. При этом в некоторых населенных пунктах от их работы зависит теплоснабжение не только объектов железнодорожной инфраструктуры, но и муниципальных зданий и жилых домов.Работа по переводу угольных котельных на электроотопление продолжается. Так, в текущем году стартует подготовительный этап модернизации котельных, отапливающих объекты железнодорожной инфраструктуры на станциях Тальцы в Республике Бурятия и станции Гришево в Иркутской области. Реализовать проекты планируется до конца 2028 года.Отметим, что на всех действующих котельных магистрали, в том числе – угольных, на постоянной основе ведется мониторинг соблюдения требований экологической безопасности.