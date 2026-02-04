Экономика и бизнес 04.02.2026 в 15:11

ВСЖД направила 78 млн рублей на перевод угольных котельных на электроотопление

В текущем году начинается подготовка к модернизации котельной на станции Тальцы
A- A+
Текст: Иван Иванов
ВСЖД направила 78 млн рублей на перевод угольных котельных на электроотопление
Фото: pixabay.com
Восточно-Сибирская железная дрога за последние пять лет перевела на электроотопление 12 угольных котельных, обогревающих производственные и административные здания компании. 

Затраты на установку оборудования составили 78 млн рублей, а общий объем выбросов от работы всех котельных магистрали за это время сократился на 8,4%, сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Всего в теплоснабжении магистрали сегодня задействованы 92 котельных, расположенных в Иркутской области и Бурятии. Из них 70%, а именно – 68 котельных, переведены на электроотопление.

Суммарная мощность вырабатываемой теплоэнергии от электрокотельных составляет 25,5 Гкал/час. При этом в некоторых населенных пунктах от их работы зависит теплоснабжение не только объектов железнодорожной инфраструктуры, но и муниципальных зданий и жилых домов.

Работа по переводу угольных котельных на электроотопление продолжается. Так, в текущем году стартует подготовительный этап модернизации котельных, отапливающих объекты железнодорожной инфраструктуры на станциях Тальцы в Республике Бурятия и станции Гришево в Иркутской области. Реализовать проекты планируется до конца 2028 года.

Отметим, что на всех действующих котельных магистрали, в том числе – угольных, на постоянной основе ведется мониторинг соблюдения требований экологической безопасности.
Теги
ВСЖД

Все новости

ВСЖД направила 78 млн рублей на перевод угольных котельных на электроотопление
04.02.2026 в 15:11
Жительница Бурятии не могла попасть к закрывшимся в доме детям
04.02.2026 в 14:52
В Бурятии многодетный отец открыл по соцконтракту столярную мастерскую
04.02.2026 в 14:37
Жители Бурятии теряют деньги из-за сомнительных ссылок
04.02.2026 в 14:31
Искусственный «остров» в Улан-Удэ обойдется в 273 миллиона рублей
04.02.2026 в 14:16
Семья в районе Бурятии осталась в морозы без дома и машины
04.02.2026 в 13:58
В Кяхте возведут новую детскую школу искусств за 700 млн рублей
04.02.2026 в 13:49
Сутки в обычной гостинице Улан-Удэ обошлись мужчине в 80 тысяч рублей
04.02.2026 в 13:31
«Аэрофлот» повысил фиксированные тарифы на рейсы из Улан-Удэ до Москвы
04.02.2026 в 13:00
Улан-удэнец сядет за преступный бизнес бывшего мужа своей девушки
04.02.2026 в 12:52
ЗУРХАЙ
с 4 по 10 февраля

Читайте также
Свинокомплекс в Бурятии оштрафовали на 100 тысяч рублей
Предприятие не исполнило предписания Россельхознадзора
03.02.2026 в 14:32
Бизнесмены Бурятии устали бороться за выживание
В республике массово закрываются юридические лица
03.02.2026 в 06:00
ВСЖД за год перечислила в бюджет Бурятии 4,8 млрд рублей
Восточно-Сибирская железная дорога – один из крупнейших налогоплательщиков в Бурятии
02.02.2026 в 14:33
Суд признал законным расторжение контракта со строителями моста в Улан-Удэ
«Хотьковский автомост» не смог доказать, что в состоянии достроить объект
02.02.2026 в 11:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru