Экономика и бизнес 14.02.2026 в 12:41

В Бурятии ставки по кредитам снизятся на 0,5%

В пятницу Банк России уменьшил ключевую ставку до 15,5% годовых
Текст: Иван Иванов
Совет директоров Банка России 13 февраля 2026 года принял решение снизить ключевую ставку (https://www.cbr.ru/oper_br/iro/#a_35860file) на 50 б.п., до 15,50% годовых. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как отмечает Банк России «экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В январе рост цен значимо ускорился под влиянием разовых факторов. При этом устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, существенно не изменились. После исчерпания влияния разовых факторов инфляция возобновит снижение». 

Именно поэтому Банк России «будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий». Базовый сценарий предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 13,5–14,5% годовых в 2026 году. Это означает поддержание жестких денежно-кредитных условий.

Тем не менее, несмотря на символическое снижение ставки на 0,5%, оно произошло уже шестой раз подряд, что сами по себе уже позитивно. Ожидается снижение ставок по кредитам уже на следующей неделе.

Фото: freepik

