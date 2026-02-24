В Бурятии началась большая распродажа бизнеса

На фоне общего экономического неблагополучия Бурятия в 2026 году стала демонстрировать тревожный рыночный тренд: резкий рост предложений о продаже малого бизнеса. А это довольно точный индикатор настроения и в бизнес-среде региона, которая, с одной стороны, крайне недовольна ростом налогов, а с другой - в условиях выгодных ставок по депозитам стремится выйти в кэш и получать деньги на свои счета без особых хлопот. Впрочем, для многих предпринимателей Бурятии, продающих бизнес, это крайняя мера, связанная с попыткой закрыть долги.На одной из ключевых площадок по продаже активов в республике зафиксировано более 1000 активных объявлений о продаже кафе, кофеен, парикмахерских, ресторанов и франшиз.Также продается довольно много и «ООО с лицензией». Собственники, столкнувшись с финансовым давлением, ищут пути выхода из бизнеса, чтобы избежать банкротства и выплатить долги.Стандартный бизнес на аренде помещений, ранее пользовавшийся популярностью в Улан-Удэ, уже не приносит той прибыли, как ранее.- В Улан-Удэ продаются коммерческие площади под вывеской «с федеральным арендатором», за которым чаще всего встречается какой-нибудь Wildberries или Ozon. Однако федеральные арендаторы в Улан-Удэ редко когда платят больше 100 тыс. рублей в месяц за пункт, и продажа помещений с размещением выручки на депозитах оказывается гораздо более выгодным вложением, чем хлопоты с помещением, налогами и так далее, - рассказывает риелтор Марина Доржиева. - Плюс не факт, что этот арендатор в любой момент не потребует снижения стоимости аренды или не съедет из-за изменений рыночной конъюнктуры. Поэтому собственники продают эти помещения с уже готовыми арендаторами заранее по максимальной цене.Еще более сложные ситуации возникают, когда продается бизнес без помещения.- Здесь вообще все сложно, потому что нередко в Улан-Удэ малый бизнес генерирует небольшие прибыли и держится исключительно за счет энтузиазма и работы собственника, где всем занимается чаще всего один человек. Именно поэтому такие бизнесы в Улан-Удэ реализуются крайне дешево, часто многократно дешевле стоимости товарных остатков и оборудования, а иногда просто оставляются, поскольку нет желающих купить. Также покупателей настораживают продажи предприятий или ООО с большим количеством работников. Тут вообще никто не хочет заморачиваться, - продолжает риелтор.Основными причинами, подталкивающими предпринимателей к продаже, являются: экономический кризис, снижение бюджетных расходов, падение спроса и резкий рост долговой нагрузки с 1 января 2026 года.Население республики начинает сокращать даже траты на продукты, не говоря уже об услугах.Мелкий бизнес, особенно в сфере услуг и общепита (кафе, парикмахерские), является наиболее чувствительным к таким изменениям. Также многие собственники избавляются от активов, чтобы погасить кредиты и избежать формального банкротства.Существует и третья, специфическая для ДФО причина: миграционные настроения среди первой и второй волн предпринимателей. Устав от необходимости постоянной борьбы за выживание в условиях падающей доходности и сложностей дистанционного управления, многие готовы продать свои объекты (включая склады и помещения), чтобы переехать в более комфортные регионы России. Управлять бизнесом на расстоянии оказывается неэффективно, если он требует постоянного личного участия.Смена поколений предпринимателей становится одним из существенных факторов, влияющих на рост числа предложений о продаже бизнеса в Бурятии.В последние годы в Бурятии наблюдается уход из жизни многих руководителей предприятий, чьи активы созданы и развивались в начале 2000-х годов. Объяснение этому явлению лежит в том, что эти люди «свое здоровье кончили в постоянном стрессе, экстремальных условиях работы при высокой ответственности и постоянной борьбе за выживание.Однако, когда наступает время преемственности, то наследники, как правило, дети этих руководителей, уже покинули республику, уехав за границу или в другие регионы страны. И чаще всего не желают продолжать дело родителей. Для них проще монетизировать полученное имущество и покинуть Бурятию, не желая вкладывать столько же сил и души в развитие унаследованного бизнеса. Эта ситуация представляет собой серьезную проблему не только с точки зрения оттока активов, но и потери для региона «золотого фонда предпринимательства» и накопленного интеллектуального капитала, - рассказывает один из бурятских бизнесменов.Эксперты называют еще одну причину распродажи предприятий.- В период экономического бума последних лет чиновники, сделавшие деньги на господрядах и распределении бюджетных средств, прикупили для своих детей довольно большие пакеты бизнесов. Но в подавляющем большинстве случаев дети из «элиты» просто профукали вложенные средства. Не у всех получилось стать успешными предпринимателями без поддержки родителей. Которые либо ушли на пенсию, либо сами испытывают проблемы с правоохранительными органами. В итоге их родственники теперь продают помещения, базы и оборудование и закрывают долги, - говорят специалисты рынка.Помимо демографических сдвигов и общего экономического давления, значительным катализатором роста предложений о продаже малого и среднего бизнеса в Бурятии выступают регулярные и зачастую радикальные реформы в ключевых секторах экономики. Особенно ярко это проявилось в электроэнергетике.- Недавняя реформа, нацеленная на концентрацию сетевых компаний и монополизацию рынка, фактически вытеснила с рынка тех игроков, которые работали в предыдущей, более либеральной системе. Ранее отрасль строилась на разделении функций — генерация, сетевые компании и сбыт, что позволяло существовать множеству независимых сетевых операторов. Новая же схема, предполагающая объединение активов под единым управлением, оставила многие сетевые компании Бурятии не у дел. Что вынудило собственников принимать решение о продаже своего бизнеса, спасая оставшиеся активы от полного обесценивания в условиях наступающей монополии. Это позволяет крупным сетям напрямую собирать деньги. А вот что касается второго момента - направление части собранных средств на ремонт и модернизация инфраструктуры, то здесь все очень плохо, - говорит улан-удэнский экономист Марина Елизова.Улан-удэнский эксперт в области арбитражного управления Николай Тетерин констатирует тревожную тенденцию даже в ранее весьма перспективной туристической сфере.По его словам, ситуация со спросом наиболее остро проявилась в сегменте прибрежных объектов Байкала. В частности, на рынке появляются предложения о продаже турбаз стоимостью около 1 млн рублей. Экономист подчеркивает абсурдность ситуации.- Турбазы в местности Байкальский прибой продаются за сумму, эквивалентную стоимости капитального гаража в Улан-Удэ, - сообщил он.Основной причиной такого обвала он называет финансовую осторожность самих туристов. Отдыхающие экономят средства и предпочитают останавливаться в палатках. А иногородние туристы сокращают частоту или продолжительность поездок на Байкал. Свою роль играют и короткий летний сезон, и проблемы с доставкой туристов по федеральной трассе, переполненной грузовыми фурами и перегонщиками. Как следствие, время поездки и риски ДТП возрастают.Иногородних туристов также немного, что приводит к тому, что объекты на некоторых курортах на Байкале генерируют лишь убытки, а не прибыль.Парадоксально, но кризис продаж открывает окно возможностей для тех, кто готов зайти на рынок. Результаты недавнего исследования «Авито» и «Авито Бизнес 360» показывают, что около трети жителей Дальневосточного федерального округа за последний год рассматривали возможность покупки уже готового бизнеса.Готовый объект — это возможность избежать длительного процесса регистрации, поиска локации и наработки клиентской базы. Однако желание жителей Бурятии «уйти в новые сферы» или купить существующий актив требует крайней осторожности.Николай Тетерин советует хорошо подумать, взвесить все «за» и «против» при выборе нового направления для инвестиций в текущих рыночных условиях.По его словам, покупая бизнес, новый собственник рискует приобрести не только активы, но и обязательства перед контрагентами или банками, не отраженные в первичной документации.При этом нередко за заманчивой ценой и перспективами скрывается не просто усталость и необходимость переезда, но и проблемы с арендодателями, и отсутствие необходимого спроса в данной локации.- Общее состояние конъюнктуры рынка не очень способствует активному привлечению капитала и инвестициям, и сегодня входить в бизнес стоит только при наличии абсолютно точного расчета и четко определенных перспектив для занятия узкой рыночной ниши и обеспечения максимальной доходности, - полагает он. Эксперт убежден, что в существующей макроэкономической среде «держать средства на банковских депозитах, предлагающих доходность до 16%, зачастую оказывается более выгодным и безопасным решением, поскольку это позволяет получать доход без сопутствующих рисков ведения предпринимательской деятельности.Таким образом, пока одни предприниматели Бурятии спешат покинуть регион или избежать долговой ямы, другие могут найти выгодные, но рискованные предложения.