Экономика и бизнес 28.02.2026 в 15:10
В Улан-Удэ суд принял иск «Союзмультфильма» к Индире Шагдаровой
Речь идет о взыскании огромной суммы
Текст: Андрей Константинов
Арбитражный суд Бурятии принял к производству иск АО «Киностудия «Союзмультфильм» иск к известному предпринимателю, хозяйке торговой сети «Абсолют» Индире Шагдаровой. Мультипликаторы требуют взыскать с бизнес-вумен в общей сложности более 17 миллионов рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки.
Как следует из материалов дела, речь идет о товарных знаках №742691 (Винни-Пух) и №754905 (Мойдодыр). За первый «Союзмультфильм» требует взыскать с Шагдаровой компенсацию в размере 1,5 млн рублей, за второй – 15,8 млн рублей.
Напомним, иск был подан еще в конце декабря прошлого года. Но сначала его не приняли к производству, поскольку «Союзмультфильм» не приложил своему заявлению расчеты суммы компенсации, документы об оплате госпошлины и образцы товаров, в отношении которых были нарушены авторские права. За прошедшее время компания представила дополнительные документы, устранив все препятствия для рассмотрения дела.
Как следует из материалов дела, речь идет о товарных знаках №742691 (Винни-Пух) и №754905 (Мойдодыр). За первый «Союзмультфильм» требует взыскать с Шагдаровой компенсацию в размере 1,5 млн рублей, за второй – 15,8 млн рублей.
Напомним, иск был подан еще в конце декабря прошлого года. Но сначала его не приняли к производству, поскольку «Союзмультфильм» не приложил своему заявлению расчеты суммы компенсации, документы об оплате госпошлины и образцы товаров, в отношении которых были нарушены авторские права. За прошедшее время компания представила дополнительные документы, устранив все препятствия для рассмотрения дела.