Экономика и бизнес 06.03.2026 в 16:20
Открыть компанию в Гонконге
Текст: Иван Иванов
Открыть компанию в Гонконге заинтересовано все больше зарубежных предпринимателей из государств СНГ, стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Регистрация компании в Гонконге рассматривается как эффективный инструмент структурирования международного бизнеса, обеспечивающий доступ к азиатским рынкам и формирование устойчивого присутствия на глобальном уровне.
Обязательные требования к структуре компании
В соответствии с действующим корпоративным законодательством, минимальные требования для регистрации компании в Гонконге:
● один директор (физлицо; требование о резидентстве отсутствует);
● один акционер (допускается совмещение статуса директора и акционера в одном лице);
● корпоративный секретарь, являющийся резидентом Гонконга либо лицензированной локальной компанией;
● наличие зарегистрированного юр. адреса на территории юрисдикции.
Уставный капитал не имеет установленного минимального порога, однако стандартной практикой является регистрация капитала в размере 10 000 HKD с распределением на соответствующее количество акций.
После инкорпорации юридическое лицо обязано:
1. Открыть корпоративный банковский счет в Гонконге (в местном или международном банке).
2. Оформить лицензии и сертификаты для регулируемых видов деятельности.
Открыть компанию в Гонконге: выбор направления для инвестирования
При принятии решения об открытии компании в Гонконге первостепенное значение имеет корректный выбор направления инвестирования, поскольку от этого зависят требования к лицензированию, структура капитала, уровень регуляторного надзора и комплаенс-нагрузка.
Отсутствие НДС и статус свободного порта позволяют использовать Гонконг как центр:
● реэкспорта товаров;
● контрактного посредничества;
● логистического и финансового хаба между Азией, Европой и США.
Особенно востребованы структуры, которые осуществляют сделки без фактического ввоза товаров на территорию Гонконга (offshore trading), при условии подтверждения источника прибыли за пределами юрисдикции.
Гонконг является одним из ведущих финансовых центров региона. Запуск инвестиционного проекта в Гонконге актуален в следующих сферах:
● создание управляющих компаний;
● инвестиционные фонды;
● брокерские и консалтинговые структуры;
● семейные офисы.
Гонконгское правительство поддерживает инновационный сектор, включая:
● платежные сервисы;
● блокчейн-проекты;
● платформенные решения;
● SaaS-модели*.
Финансово-технологические компании могут подпадать под регулирование SFC*** или Hong Kong Monetary Authority (HKMA)**, особенно если деятельность связана с электронными платежами или виртуальными активами.
Гонконг часто используется как юрисдикция для холдингов благодаря:
● отсутствию налогов на дивиденды, на прирост капитала;
● широкой сети соглашений об устранении двойного налогообложения.
Источник: https://ybcase.com
* англ. software as a service — «программное обеспечение как услуга»
** Валютное управление Гонконга
*** Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам
