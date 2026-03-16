В Бурятии насчитали свыше 35 тысяч предпринимателей

В Бурятии на данный момент зарегистрированы 35 089 предпринимателей. По сравнению с мартом прошлого года количество субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось на 1710 предпринимателей или на 5,1%, сообщили в минэкономики республики.

По темпу роста числа субъектов МСП республика занимает 19 место среди субъектов Российской Федерации и 3 место среди регионов Дальневосточного федерального округа.

В целом по стране количество малого и среднего предпринимательства увеличилось на 3,7%, по Дальневосточному федеральному округу на 4,1%.