Дальневосточная ипотека в Бурятии пока жива

Интересные данные о ситуации с региональными экономиками сообщила профессор МГУ, доктор географических наук Наталья Зубаревич, выступая со своим докладом «Регионы России в новых экономических условиях: влияние на рынке труда». На встрече с экономистами и предпринимателями Санкт-Петербурга в рамках клуба «Анима Либера» в отеле «Индиго» были обнародованы новые сведения о ситуации в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, где нарастают крайне негативные тенденции оттока населения и спад экономики. О новых динамиках - в материале «Номер один».Свое выступление Наталья Зубаревич начала с пояснения о том, что ее выводы сделаны на официальной статистической базе Росстата за 2025-й и первые два месяца 2026 года. Эти данные кое-кто может называть приукрашенными, но это то, с чем вынуждены работать специалисты по региональной экономике, к которым относится профессор Наталья Зубаревич.Свой доклад по отраслям экономики профессор начала со строительства и инвестиций. Анализируя рынок строительства и инвестиций, Зубаревич констатировала, что санкции оказали существенное негативное влияние на экономику России. В 2025 году инвестиции в основной капитал в Сибирском федеральном округе сократились на 4%, а в Дальневосточном – на 3%. Наибольшие проблемы с финансовыми результатами бизнеса, по данным за 2025 год, отмечались в Иркутской и Кемеровской областях. Эти регионы, ориентированные на экспорт, сильно пострадали от сокращения внешних поставок. Иркутская область потеряла значительные объемы в экспорте алюминия, нефти, газа, угля и лесоперерабатывающей продукции. Кемеровская область в первую очередь лишилась экспортных поставок угля, что привело к катастрофической ситуации.Бурятия, по словам профессора, оказалась в несколько более выгодном положении благодаря значительной доле государственного сектора, обеспечивающего стабильность, а также росту золотодобычи и увеличению объемов производства на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, таких как Улан-Удэнский авиационный завод.В сфере строительства Москва продемонстрировала впечатляющий рост в 2025 году – плюс 17%. Дальневосточный федеральный округ показал лишь 2% роста, что на фоне стагнации в соседней Иркутской области, где ввод многоквартирных домов упал на 14,5%, выглядит особенно контрастно.Ситуация с дальневосточной ипотекой, несмотря на привлекательную ставку в 2%, вызывает обеспокоенность. Наталья Зубаревич отмечает, что это свидетельствует о падении спроса и не позволяет людям приобрести жилье даже при такой льготной ставке. Стоимость квадратного метра во Владивостоке достигла уровня Санкт-Петербурга, что нетипично для региона. Аналогичная ситуация наблюдается в Улан-Удэ, где цены на недвижимость сравнялись с Подмосковьем. Тем не менее в 2025 году в Бурятии построено свыше 565 тыс. кв. м жилья, темп прироста составил 6,1%. Строительный сектор потянул за собой многие смежные отрасли экономики, в том числе торговлю стройматериалами и бытовой техникой.В целом по России в январе-феврале 2026 года ввод жилья обвалился на 31%. Наталья Зубаревич подчеркнула, что регионы часто манипулируют статистикой, искажая реальную картину. В качестве примера приводится Иркутская область, где более 82% ввода жилья приходится на индивидуальные дома и дачи, что ставит под сомнение достоверность официальных данных. Также упоминается анекдотический случай в Дагестане, где искусственное завышение показателей ввода жилья достигло 60%-ного роста за счет регистрации неиспользуемых построек.- В 2024 году власти региона запустили беспилотники на территории региона и через геолокацию сделали привязку к местности незарегистрированных старых дач и ИЖС. А затем простимулировали зарегистрировать их. Поэтому и был такой рост. Однако уже в 2025 году Дагестан показал 40%-ное снижение ввода жилья в эксплуатацию, - сообщила она. Поэтому жонглировать этими цифрами, как говорится, себе дороже, тем более что федеральный центр наверняка знает и видит подобную эквилибристику.В 2026 году значительная доля многоквартирного жилья (почти четверть) введена в Москве и Подмосковье, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, что объясняется концентрацией спроса в этих агломерациях. Девелоперы предпочитают инвестировать там, где жилье гарантированно будет продано или сдано.- Девелоперы не дураки, они прекрасно видят, куда сегодня смещается спрос, особенно на фоне ликвидации многих ипотечных программ в связи с дефицитом бюджета, - заметила Наталья Зубаревич. При этом отмечается, что покупатели в 2025 году предпочли периферию обеих столиц из-за более низких цен на квадратные метры.Южные регионы, куда ранее активно мигрировало население с севера, теряют свою привлекательность.- Краснодар по темпам спроса усох, как и многие другие южные регионы, куда население больше не торопится переезжать по понятным причинам.Наталья Зубаревич констатирует возрастающее перемещение жителей дальневосточных регионов и Сибири в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Стоимость жилья на Дальнем Востоке становится выше, чем в Ленинградской области, что дополнительно стимулирует миграцию через продажу квартир и покупку аналогичного жилья на западе страны. Кроме того, уровень зарплат в Ленинградской области постепенно приближается к петербургскому, привлекая высококвалифицированных и мотивированных специалистов с востока страны, которые вносят существенный вклад в экономику региона.Добавим, что в анализе Натальи Зубаревич Бурятия оказалась в числе крепких середняков. Западные санкции оказали лишь небольшое влияние на экономику региона, учитывая высокую долю госсектора, ВПК, энергетики, горнорудной промышленности (растущие в цене золото, уран и энергетический уголь, который находит сбыт, в отличие от Кемеровской области). Как и в прошлые кризисы, Бурятия пока не так сильно страдает от падения производства и спроса, в отличие от Иркутской области.Среди позитивных факторов эксперт выделяет низкую безработицу. Уровень - 2,2% от трудоспособного населения (нормой в мире считается уровень 5%) - останется еще некоторое время. Поскольку трудоспособного населения будет по-прежнему мало и число мигрантов будет падать.Если до COVID в России было около 4 млн работников из стран СНГ, то в 2025 году это число снизилось до 3 млн человек. При этом миграция в 2026 году будет организованная. В страну начнут массово завозить граждан Индии и Северной Кореи, которые будут проживать в изолированных рабочих поселках во избежание контактов с местным населением. В Бурятии возможность завозить дешевую рабочую силу будет только у крупных промышленных и строительных предприятий, которые смогут организовать подобную логистику.На 2026 год профессор Зубаревич прогнозирует дальнейший спад в сфере строительства, особенно многоэтажного жилья. Небольшой рост на Дальнем Востоке возможен благодаря льготной ипотеке, которая пока удерживает отрасль от полного падения, но этот фактор становится с каждым годом слабее.Завершая выступление, Наталья Зубаревич выразила надежду, что темпы падения экономики не будут такими резкими, как в конце 2025 – начале 2026. В целом она отметила падение так называемого бюджетного импульса, который все меньше воздействует даже на предприятия промышленного сектора. Экономика страны входит в рецессию, и пока не прослеживаются факторы, которые могли бы развернуть ее на модель устойчивого экономического роста.