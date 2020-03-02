Обувщики и аптекари Бурятии хотят налоговых льгот

Хурал обещал рассмотреть вопрос





Обувные магазины и аптеки Бурятии крайне обеспокоены идущими налоговыми изменениями в федеральном законодательстве. Все больше товаров переходит в категорию маркированных. Налоговая нагрузка для соответствующей розницы резко вырастает. По этой причине предприниматели, занятые реализацией данных товаров, начали просить региональные льготы.

«Повышение налогов для торговцев маркированной продукцией происходит в следующем порядке. С 1 января отмена ЕНВД происходит для торговцев мехами. С 1 марта для тех, кто торгует обувью, и с 1 июля 2020 года - для аптек», - разъясняет уполномоченный по защите прав предпринимателей в Бурятии Чингис Матхеев.Лекарства, как известно, тоже теперь являются в России товаром со специальной маркировкой, призванной убрать с потребительского рынка подделки.Бурятские аптекари, готовясь к изменениям, просчитали их последствия и подняли тревогу. Была создана рабочая группа, в которой активно приняли участие представители правительства Бурятии и Народного Хурала. Были разработаны предложения.«В итоге разработали законопроект, который предполагает, что ставка по упрощенной системе налогообложения для аптечных сетей будет составлять один процент, а для торговли обувью – два процента», - говорит уполномоченный.Если эти направления не поддержать, то многие «точки» могут обанкротиться. Ведь немало препаратов подпадают под государственное регулирование, и аптеки не могут устанавливать такие цены, какие пожелают. То есть, доходы нарастить не особенно получится, а расходы на уплату налогов по причине запрета ЕНВД вырастут.Банкротство аптек особенно негативно скажется на сельских районах республики.Подчеркнем, что даже если Народный Хурал утвердит разработанный законопроект, он не уменьшит размер поступлений, которые аптеки дают в бюджет.«Даже при ставке в один процент по упрощенной системе налогообложения аптечные сети заплатят, как минимум, в два раза больше налогов по отношению к 2019 году», - говорит Чингис Матхеев.Фото: «Номер один»