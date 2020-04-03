В Бурятии закончилась «рыбная» реформа

Свободного промышленного лова рыбы в республике не будет







С января нынешнего года Бурятия осуществила переход от рыбопромысловых участков к рыболовным. Таким образом, завершена горячо обсуждавшаяся в рыболовецких кругах республики реформа. О том, нужно ли загонять бурятских рыбопромышленников в границы участков, были диаметрально противоположные мнения.

Если взять один только Байкал, то на бурятской части озера ранее существовали 89 рыбопромысловых участков (74 - для промлова и 15 - для традиционного лова коренными малочисленными народами Севера). Большинство из них (77) были закреплены за пользователями: 62 - за рыбодобывающими предприятиями и 15 - за общинами малочисленных народов Севера.В республике долго думали, ввести ли на смену рыбопромысловым участкам рыболовные. Или разрешить свободный лов в водоемах.- Правительство Российской Федерации специально давало 2019 год для рассмотрения вопроса. По всей России отменили рыбопромысловые участки, и надо было решить, как работать дальше. Однако существовало одно «но». Если отказываться от введения рыболовных участков, то это должны поддержать все работающие рыбопромышленники, рыбодобытчики. Но если кто-то не согласен, то в республике вводятся рыболовные участки, - говорят в Ангаро-Байкальском ТУ Росрыболовства (АБТУР).Очень многие, как рыбопромышленники, так и представители научного сообщества, призывали не устанавливать рыболовные участки.Дело в том, что если за какой-либо организацией, предприятием закреплен участок в акватории водоема, то она может вести лов лишь в его границах. А рыба в том же Байкале перемещается. В итоге есть риск недоосвоения квоты с перспективой прекращения (аннулирования) права на добычу водных биоресурсов в принудительном порядке.А если рыбопромысловик в погоне за рыбой выходит за установленные границы участка, то это является нарушением, штрафы за которое в последние годы «взлетели».Между тем, как отмечали еще в прошлом году при обсуждении реформы, в промысловом районе юга Байкала при промышленном лове используют сплавные сети. Если введут рыболовные участки, то ловить будет сложно (с юридической стороны).За период лова такие сети могут пересекать большие пространства. Течения в Байкале не признают участки. Выставил сеть, а она потом оказалась за пределами участка. Поэтому многие поддерживали вариант перехода к свободному лову – былые рыбопромысловые участки отменить, а рыболовные не вводить. Разумеется, при этом вести лов в рамках квот, утвержденных государством.Кое-кто из рыбзаводов Бурятии даже говорил, что в условиях запрета лова омуля на участке придется добывать разрешенные виды рыб и это равнозначно закрытию бизнеса.Представители эвенкийских общин, которым даже в условиях запрета промышленного и любительского лова омуля власти выделяют омулевые квоты, выступали за установление рыболовных участков.В результате к единому мнению прийти не удалось.- У нас в Бурятии и в Иркутской области тоже некоторые рыбопромышленники решили, что им нужны рыболовные участки, - констатируют в АБТУРе.Бурятские рыбопромышленники вспоминают, что во времена СССР промысловое предприятие тоже зачастую сталкивалось с похожей проблемой – к водным «угодьям» соседнего предприятия рыба пришла, а к чьим-то нет. В те времена предприятия шли друг другу навстречу, заключали договоры между собой и на «удачливом» участке вели лов несколько бригад. Сейчас к таким договорам прийти крайне затруднительно. Капитализм.Отводом участков в республике занимается Министерство сельского хозяйства.Ведомство уже выпустило приказ и определило на территории Бурятии 168 рыболовных участков для осуществления рыболовства. В настоящее время все участки переданы в пользование рыбодобывающим и рыбоперерабатывающим предприятиям, а также общинам коренных малочисленных народов Севера.В настоящее время Минсельхоз ведет работу по внесению изменений в приказ. Добавят 37 новых рыболовных участков, для которых также будут подыскивать пользователей.Другая «рыбная» реформа, вступившая в силу на просторах Сибири и Дальнего Востока с 1 января 2020 года, пока не коснулась Байкальского региона.Она предполагает введение обязательной поштучной маркировки неводов, бредней, сетных ловушек и другие сетных орудий лова с последующей их регистрацией в специальном реестре.- К нам пока не было ни одного официального обращения. В случае обращения гражданина по данному вопросу мы обязаны принять его, рассмотреть, но предупреждаем, что все равно будет вынесен отказ, - говорят в АБТУРе. Такие теруправления по Сибири и Дальнему Востоку как раз занимаются ведением реестра.Существующие Правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна не разрешают для любительского рыболовства сети (всех типов). Этот запрет, кстати, введен относительно недавно. Запрета не было до 2005 года. В то время граждане приходили в «Байкалрыбвод», подавали заявки, им выдавались лицензии на сетные орудия для рыбаков-любителей.Однако сетные орудия для любительской рыбалки в бассейне озера Байкал будут, скорее всего, возвращены.- Но это может быть после того, как снимется запрет на лов омуля, после восстановления его популяции. Будем вносить изменения в Правила рыболовства, - спрогнозировали «Номер один» в АБТУРе.Запрет на массовый лов байкальского омуля ввели два года назад. По словам представителей АБТУРа, при введении моратория ученые говорили, что он продлится минимум пять-шесть лет. Значит, еще три-четыре года.Петр Санжиев, «Номер один»Фото: «Номер один»