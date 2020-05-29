Бурятии дадут газа

Стартовал проект строительства трубопровода «Сила Сибири-2»





«Газпром» заявил о начале проектно-изыскательских работ по транзитному трубопроводу «Сила Сибири-2» по маршруту Иркутская область – Бурятия – Монголия - Китай. Реализация проекта позволит республике перейти на экологически чистый газ, отказаться от использования грязного угля и во время отопительного сезона увидеть не черное, а синее небо над Бурятией.

Можно сказать, дождались. Десятилетия разговоров о необходимости газификации Бурятии начали оформляться в нечто конкретное. Транзитный газ пройдет по Бурятии, а республика сможет подключиться к большой трубе. Подготовительные работы в ближайшей перспективе. В министерстве по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства РБ «Номер один» сообщили, что «правительство республики предложило минэнерго РФ включить в состав межведомственной рабочей группы по вопросу корректировки программы создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке газопроводной системы представителя республики». Им был определен заместитель председателя правительства РБ по развитию инфраструктуры Евгений Луковников.- Правительством Бурятии предложено рассмотреть прохождение магистрали по нашей территории для большего охвата населения и предприятий газоснабжением, - сообщили в ведомстве.- Министерство приложит все усилия для газификации республики сетевым природным газом в рамках деятельности межведомственной рабочей группы и дальнейшего перевода угольных котельных на природный газ в целях снижения загрязнения атмосферного воздуха.Однако при выборе маршрута по прокладке трубы наверняка возникнут экологические риски.- При реализации проекта прокладки трубы вдоль побережья Байкала, по территории Тункинского национального парка и центральной экологической зоны наверняка возникнут экологические риски, - сообщил председатель комиссии по экологии и рациональному природопользованию Общественной палаты Бурятии Евгений Кислов.По словам эколога, поскольку «Юнеско» внесло Байкал в список объектов Всемирного природного наследия, то строительство газопровода в непосредственной близости от озера может вызвать протест международного экологического сообщества.Однако газификация Бурятии трубопроводным газом, а она практически невозможна без прокладки трубы вдоль южного побережья Байкала и далее по центру региона, позволит улучшить экологическую обстановку в республике. И тем самым, по словам Евгения Кислова, российская федерация выполнит свои международные обязательства по сохранению объекта всемирного наследия. Ведь угольная генерация наносит существенный вред не только здоровью людей, но и является каналом по поставке в Байкал токсичных отходов сжигания угля. А получение энергии путем сжигания газа практически не дает выбросов, что значительно улучшит экологическую ситуацию в городах республики и на Байкале.Между тем, газопровод «Сила Сибири-1», не говоря уже о дублере - убыточный проект, - считает российский экономический аналитик, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин.Как считает эксперт, «Сила Сибири-1» недозагружен, поскольку рынок Китая перенасыщен сжиженным газом (СПГ), а «удвоение силы» может лишь нарастить плохую загрузку и убытки в связи с экономическим кризисом и слабым спросом. Тем не менее, для Пекина обе «силы» выгодны, прежде всего, как резервные каналы поставок российского газа на случай перебоев поступления СПГ в КНР в связи с американо-китайской «холодной войной». Поэтому по просьбе дружественного Китая газпромовцы продолжат тянуть трубопроводы, невзирая на риски неполной загрузки. Кроме того, строительства очередной трубы выгодно влиятельным подрядчикам «Газпрома», что, по мнению экспертов, подстегнет проектные работы и строительство.Однако большая политика вокруг прокладки трубы и возможные убытки при строительстве и эксплуатации дорогостоящего сооружения могут принести, как ни странно, экологическую и экономическую пользу для Бурятии в связи с переводом энергетики на газ. Редкий случай в истории, ведь ранее газопроводы и нефтепроводы огибали территорию Бурятии. А «Газпром» неоднократно заявлял, что газификация республики якобы не выгодна для компании.И здесь пока неясно, насколько глубоко уйдет в минус «национальное достояние» с китайскими проектами. Ведь если убытки газпромовцев будут неподъемными, то велика вероятность повышения тарифов на газ для населения. Тогда газификация в Бурятии пойдет со скрипом. По данным портала Neftegaz.ru «Газпром» должен проработать новый маршрут газопровода «Сила Сибири-2» в Китай через Бурятию и Монголию к лету 2020 года.Фото: pixabay.com