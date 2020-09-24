Проект строительства крупной птицефабрики в Бурятии оказался под вопросом

Реальных капиталовложений в него пока нет



В Кабанском районе Бурятии много лет хотят развернуть крупный инвестпроект по строительству птицефабрики. Время идет, называются разные инвесторы, а проект так никак не разворачивается.

«Инвесторами предполагались «Бурятптицепром» и «Ноябрьскпродсервис». Насколько я сейчас знаю, реальных капиталовложений пока нет. И будут ли – сложно сказать», - описал положение врио генерального директора бурятского Фонда регионального развития Константин Ботоев на недавнем заседании в Хурале.



«Можно сказать, этот проект «похоронили»?», - поинтересовались депутаты у руководителя республиканского учреждения.



«Надеемся, что он запустится», - уклончиво отвечал он.



Между тем ряд депутатов не разделил оптимизм фонда.



«Почему у нас никогда не будет птицефабрики. Я знаю этот вопрос очень хорошо. Был инвестор, хотел построить птицефабрику. А чем кормить? Кормить нечем. Хотели взять землю (для выращивания корма для кур – прим.) – земель нет. И все», - заявила депутат Лариса Крутиян.



Напомним, проект бройлерной птицефабрики, комбикормового завода и консервной линии в поселке Селенгинск



Фото: pixabay.com «Инвесторами предполагались «Бурятптицепром» и «Ноябрьскпродсервис». Насколько я сейчас знаю, реальных капиталовложений пока нет. И будут ли – сложно сказать», - описал положение врио генерального директора бурятского Фонда регионального развития Константин Ботоев на недавнем заседании в Хурале.«Можно сказать, этот проект «похоронили»?», - поинтересовались депутаты у руководителя республиканского учреждения.«Надеемся, что он запустится», - уклончиво отвечал он.Между тем ряд депутатов не разделил оптимизм фонда.«Почему у нас никогда не будет птицефабрики. Я знаю этот вопрос очень хорошо. Был инвестор, хотел построить птицефабрику. А чем кормить? Кормить нечем. Хотели взять землю (для выращивания корма для кур – прим.) – земель нет. И все», - заявила депутат Лариса Крутиян.Напомним, проект бройлерной птицефабрики, комбикормового завода и консервной линии в поселке Селенгинск от компании ««Ноябрьскпродсервис» оценивался в 5.5 млрд. рублей. Ожидалось 650 рабочих мест. В феврале 2019 года проект презентовали даже полпреду президента РФ в ДФО Юрию Трутневу во время его визита в Бурятию. Птицефабрика должна была составить конкуренцию аналогичным предприятиям Иркутской области, чья продукция очень широко продается в Бурятии.Фото: pixabay.com