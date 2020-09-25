Почти половина бизнесменов Бурятии не смогут заплатить налоги

Это может вызвать волну банкротств





В октябре свыше 40% предпринимателей не смогут заплатить налоги, отложенные для бизнеса в рамках господдержкки в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорят итоги опроса, проведенного среди 1035 руководителей предприятий всех регионов России, в том числе и Бурятии, аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей РФ.

Бизнес-омбудсмен Бурятии Чингис Матхеев отмечает, что в республике ситуация может быть еще более драматичной, чем выявлено в ходе опроса.- Мы на самом деле еще не знаем той глубины кризиса, в которой оказались после начала пандемии, и можем получить более-менее ясную картину падения по итогам анализа данных с января по сентябрь 2020 года, - говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей РБ. - Но ситуация очень тревожная, ко мне поступают сигналы о том, что предприятия начинают закрываться. К сожалению, тот пакет мер господдержки, что бизнес получил весной, практически закончился. Наступает время платить налоги и платежи, в том числе те, на которые была отстрочка, и тогда бизнес столкнется с большими проблемами.Также, по словам уполномоченного, опасения вызывает и приближение 2021 года, когда в Бурятии отменят единый налог на вмененный доход (ЕНВД), что ударит по 14 тыс. предпринимателей, в основном в сфере торговли и общепита. Поскольку налоговая нагрузка с переходом на обычную систему налогообложения резко возрастет.Что касается проблемы с уплатой отсроченных налогов, то она заключается в том, что при возникновении долга уже в конце октября налоговая инспекция спишет деньги с расчетного счета предприятий, получивших господдержку (2%-ные кредиты на сохранение персонала). В этом случае (неуплаты налогов) предприятия нарушат условия выдачи льготных кредитов, а значит, банки охотно пересчитают им займы уже по рыночным ставкам - в 12-14%. И заставят предприятия вернуть эти кредиты в течение трех месяцев. Напомним, что, по данным Минэкономики РБ, такие льготные 2%-ные кредиты получило свыше 1200 предприятий Бурятии.- В этом случае до банкротства рукой подать, ведь в случае неуплаты налогов на сумму более 300 тыс. рублей в течение трех месяцев предприятие начинают банкротить, - говорит экономист Анатолий Думнов.По его словам, чтобы спасти бизнес от массовых разорений, необходимо продолжение мер господдержки. Однако новые отстрочки от уплаты налогов бизнес не спасут, поскольку ком налоговых долгов ни к чему хорошему не приведет.- Эти долги надо всем списать, иного выхода просто не существует, - убежден экономист.Пока же никаких сигналов ни от федерального, ни от регионального уровня власти о начале второго этапа стимулирования экономики не поступает.В УФНС по РБ сообщили, что никаких изменений в области уплаты налогов за третий квартал 2020 года не наблюдается, предприниматели должны будут заплатить налоги за отчетный период с 25 октября 2020 года.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»