Почти половина бизнесменов Бурятии не смогут заплатить налоги

Это может вызвать волну банкротств
В октябре свыше 40% предпринимателей не смогут заплатить налоги, отложенные для бизнеса в рамках господдержкки в связи с эпидемией коронавируса. Об этом говорят итоги опроса, проведенного среди 1035 руководителей предприятий всех регионов России, в том числе и Бурятии, аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей РФ.
Бизнес-омбудсмен Бурятии Чингис Матхеев отмечает, что в республике ситуация может быть еще более драматичной, чем выявлено в ходе опроса.
- Мы на самом деле еще не знаем той глубины кризиса, в которой оказались после начала пандемии, и можем получить более-менее ясную картину падения по итогам анализа данных с января по сентябрь 2020 года, - говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей РБ. - Но ситуация очень тревожная, ко мне поступают сигналы о том, что предприятия начинают закрываться. К сожалению, тот пакет мер господдержки, что бизнес получил весной, практически закончился. Наступает время платить налоги и платежи, в том числе те, на которые была отстрочка, и тогда бизнес столкнется с большими проблемами.
Также, по словам уполномоченного, опасения вызывает и приближение 2021 года, когда в Бурятии отменят единый налог на вмененный доход (ЕНВД), что ударит по 14 тыс. предпринимателей, в основном в сфере торговли и общепита. Поскольку налоговая нагрузка с переходом на обычную систему налогообложения резко возрастет.
Что касается проблемы с уплатой отсроченных налогов, то она заключается в том, что при возникновении долга уже в конце октября налоговая инспекция спишет деньги с расчетного счета предприятий, получивших господдержку (2%-ные кредиты на сохранение персонала). В этом случае (неуплаты налогов) предприятия нарушат условия выдачи льготных кредитов, а значит, банки охотно пересчитают им займы уже по рыночным ставкам - в 12-14%. И заставят предприятия вернуть эти кредиты в течение трех месяцев. Напомним, что, по данным Минэкономики РБ, такие льготные 2%-ные кредиты получило свыше 1200 предприятий Бурятии.
- В этом случае до банкротства рукой подать, ведь в случае неуплаты налогов на сумму более 300 тыс. рублей в течение трех месяцев предприятие начинают банкротить, - говорит экономист Анатолий Думнов.
По его словам, чтобы спасти бизнес от массовых разорений, необходимо продолжение мер господдержки. Однако новые отстрочки от уплаты налогов бизнес не спасут, поскольку ком налоговых долгов ни к чему хорошему не приведет.
- Эти долги надо всем списать, иного выхода просто не существует, - убежден экономист.
Пока же никаких сигналов ни от федерального, ни от регионального уровня власти о начале второго этапа стимулирования экономики не поступает.
В УФНС по РБ сообщили, что никаких изменений в области уплаты налогов за третий квартал 2020 года не наблюдается, предприниматели должны будут заплатить налоги за отчетный период с 25 октября 2020 года.
Дмитрий Родионов, «Номер один»
Фото: «Номер один»
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