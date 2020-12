Как выбрать надежного брокера: Exante отзывы

Современная брокерская компания должна быть надежной, технологичной и проверенной







Если в плане технологичности поможет разобраться официальная информация, то в отношении надежности и репутации только отзывы. В случае с брокером Exante мнения клиентов могут рассказать очень много. Что ж, пришло время их изучить.

Компания EXT LTD зарегистрирована как общество с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Республики Кипр. Регистрационный номер: HE 293592. EXT LTD авторизована Комиссией по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC) предоставлять инвестиционные услуги в рамках Лицензии номер 165/12.

Достаточно много данных об Exante можно почерпнуть с официального сайта. Причем зарегистрированные пользователи сразу же получают доступ к рабочему терминалу, который и является главным инструментом для работы. Именно с его помощью ведутся торги, пополняется счет и выводятся средства, но об этом далее.Основана компания в 2011 году на Мальте двумя выходцами из России. Так как место регистрации Европа, именно правила этой страны и действуют в отношении финансовой деятельности. Основной документ, которым можно уверенно заявлять защищен каждый клиент – директива Европейского Союза MiFID. Также удается получить информацию, которая касается условий торговли, вывода средств и пополнения счета.Так, согласно по официальным данным комиссия состоит всего из двух платежей, причем вносит их нужно, только если будет реальный заработок. То есть дополнительные проценты списываются за торговлю и вывод средств, что вполне логично. Брокер предоставляет услуги и трейдер за это платит определенный процент от дохода.Также Эксанте не ограничивает суммы транзакций и количество используемых инструментов. Доступ ко всему этому имеется с мультивалютного счета. Он же функционирует как на ПК, так и в мобильной версии.Конечно, полную картину можно получить, только почитав Exante отзывы, а их много. В большей мере – это положительные мнения, негативных немного и они очень похожи на заказные.Именно о ней говорят больше всего, ведь – это настоящая гордость компании. Торговая платформа – уникальная разработка, аналогов которой нет ни у одного брокера. Она имеет модульную структуру, которую можно подстроить под себя, свои привычки, потребности. Все зависит от типа и количества используемых инструментов, активности торгов и многих других моментов.Служба поддержки работает отлично – быстро, квалифицированно. Не приходится мучительно долго связываться, к тому же доступ к связи к службе поддержки имеется в режиме 24/7. Скорость решение технических проблем обеспечивается большим количеством серверов по всему миру.Многие новички не уверены в том, что готовы отдать в руки компании такие большие ресурсы, как нужны для первого депозита. Но отзывы профессиональных брокеров о том, что компании действительно можно доверять, говорят сами за себя. Так многие утверждают, что ни одного случая, когда брокер обманул, не происходило. А так как такие занятые люди нашли время для написания отзыва, в это вполне можно верить.