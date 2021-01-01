Новогодние цены удивили жителей Бурятии

В начале января в Улан-Удэ можно ожидать распродажи продовольствия





В Бурятии, как показала последняя в 2020 году неделя, рост цен на товары первой необходимости (сахар, растительное масло, макароны и др.) удалось несколько заморозить. Однако стоимость большинства других, более ценных с точки зрения питания продуктов, в конце декабря выросла. По крайней мере, прошлая неделя в Бурятии ознаменовалась всплеском роста цен на так называемый «новогодний набор», составленный из самых разнообразных продуктов питания - от помидоров до мясопродуктов.

Особенно огорчились вегетарианцы - цены на импортные помидоры на прошлой неделе подорожали почти на 20%, что связано с прекращением импорта из Азербайджана. Поставки же китайской плодоовощной продукции заметно снизились в этом году, также в связи с пандемией и карантинными мероприятиями. Пользуясь конъюнктурой, резко подняли цены на продукцию и тепличные комплексы - как местные, так и российские. Подорожали и мясопродукты - производители стремятся заработать на возросшем предновогоднем спросе. Между тем, поскольку инфляция продолжает расти, многие семьи в Бурятии вдруг обнаружили, что они больше не могут позволить себе достаточно еды на новогодние праздники.Так в соцсетях Бурятии накануне Нового года появились просьбы помочь многодетным отцам и матерям купить продукты на новогодний стол и подарки детям.Между тем власти оказались бессильны в этой ситуации, поскольку они не могут контролировать всю продовольственную систему от импортных закупок до прилавка. Единственное, что они могут - это хотя бы начать договариваться по ценовой ситуации с представителями малого бизнеса. Прежде всего, с общественными организациями, представляющие интересы небольших магазинов в районах, которые особенно сильно зависят от роста налогообложения.- В Хурале в конце декабря закончилась провалом совместная рабочая группа, которая должна была выработать механизмы по снижению на 10% стоимости патента для предпринимателей, держащих небольшие магазины, и где рост цен был наиболее высоким в этом году, - говорят в региональном парламенте. - Тем самых власти могли бы договориться с бизнесом: мы снижаем налоги, а вы держите цены. Однако со стороны исполнительной власти прозвучало опасение, что регион не досчитается налогов и тему фактически закрыли.Предприниматели полагают, что при подобном подходе к бизнесу ожидать замораживания цен бесполезно. Между тем, коммерсанты говорят, что в декабре, несмотря на предновогодний ажиотаж, продажи продовольствия были хуже аналогичного периода прошлого года, осталось немало нераспроданного товара, в том числе скоропортящегося. В этой связи в ближайшие дни ожидается продажа ряда продовольственных позиций по сниженным ценам, чтобы максимально уменьшить процент списания.При этом одним из немногих товаров, показавших хорошие продажи в конце декабря, стала пиротехника.- Реализация пиротехнической продукции, по предварительным данным, была неплохая в декабре 2020 года, - сообщил директор ООО «Карнавал» Олег Пронин. - Видимо, люди хотели быстрее и активнее проводить год, который был тяжёлым во всех отношениях. Об этом, судя по всему, можно было судить по заревам фейерверков в новогоднюю ночь, которое было заметно ярче, чем в 2019 году.Фото: «Номер один»