В Улан-Удэ начнут строить «Леруа Мерлен»

Ожидается, что гипермаркет возведут уже к концу 2022 года



Уже не первый год в столице Бурятии планируют построить гипермаркет «Леруа Мерлен». Известная французская торговая сеть является предприятием торговли формата DIY (Do It Yourself – сделай сам). Согласно проектной документации, на участке располагается само здание торгового центра площадью около 16,7 тысяч квадратных метров, большая автомобильная стоянка на 753 парковочных места. Кроме того, территорию благоустроят и озеленят.



Как сообщают в минстрое Бурятии, по проекту в Улан-Удэ планируется розничная реализация ассортимента товаров по пяти основным направлениям: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт, сад - всего до 40 тысяч товаров.



- DIY-розница в нашей республике только формируется. Первой ласточкой как раз станет французский гипермаркет «Леруа Мерлен». То, что крупнейшая международная сеть заходит в Бурятию — явление вполне ожидаемое. Кроме того, мы уверены, что приход «Леруа Мерлен» благотворно повлияет на пополнение республиканского и городского бюджетов, ведь налоги французская компания будет оплачивать здесь, - сказал Евгений Луковников, заместитель председателя правительства Бурятии. Пропускная способность торгового центра по проекту - 3500 человек в день. Общая численность персонала по штатному расписанию составляет 352 человека. Строительство планируют завершить до конца 2022 года.



Главный фасад здания с входной группой для посетителей расположен параллельно улице Борсоева. В цветовом решении фасадов используется стандартная палитра цветов, присущая фирменному стилю магазинов «Леруа Мерлен» – зелёный и белый, с черными оконными переплетами. На фасадах размещены надписи и логотипы «Леруа Мерлен».



До начала проектирования был выполнен комплекс инженерных изысканий, проведена государственная экологическая экспертиза. Проект разработала «Сибирская проектно-строительная компания» из Новокузнецка.



фото: Правительство РБ