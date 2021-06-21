В Бурятии отмена фестиваля «Голос кочевников» застала врасплох его руководителей

«Я не знаю пока, как с этим жить»: арт-директор проекта высказалась о произошедшем

Бурятию на днях облетела новость об отмене музыкального фестиваля «Голос кочевников». Долгое время было непонятно, состоится ли концерт – в мае глава Роспотребнадзора сообщал, что при росте заболеваемости вероятно введение дополнительных ограничительных мер, в первую очередь касающихся массовых мероприятий. Кроме того, было предположение провести фестиваль на открытом воздухе. Однако, худшие предположения сбылись, в связи с чем «Голос кочевников» тоже отменили.

- Карнавала не будет. «Голос кочевников» отменили. После долгой и нервной ситуации неопределенности, когда ты не знаешь делать шаг вперед или назад, когда не можешь сказать артистам и партнерам ни да ни нет, когда все висит в переговорах и ты постоянно меняешь стратегию и готовишься к любым вариантам развития событий, но все же надеешься, что фестиваль состоится. Но ковид непредсказуем. «Голоса» не будет. И этот факт вгоняет в эмоциональную яму, - высказалась арт-директор «Голоса Кочевников» Наталья Уланова.

В своем сообщении Наталья обратила внимание на похожую ситуацию в Тульской области – там знаменитый фестиваль «Дикая мята» отменили за ночь до его начала.

- Но наша отмена за месяц до события - ничто по сравнению с отменой фестиваля «Дикая мята» - за 7 часов до открытия. У меня был шок от этой новости. Они же каждый год строят инфраструктуру в чистом поле! В итоге организаторы потеряли 96 млн.рублей, . Я очень люблю этот фестиваль, ориентируюсь на него и для меня он лучший из независимых музыкальных фестивалей России по всем параметрам - атмосфера, организация и, конечно же музыка! Вкус этого фестиваля очень близок. Это мое! - обратила внимание Уланова.

Арт-директор выразила восторг аудиторией Тульского фестиваля: «Такая солидарность всех участников демонстрирует не только любовь и поддержку в очень трудной ситуации, но и понимание смысла этого проекта! Зачем, для чего и почему его проводят в Тульской области». А затем выразила свои эмоции по поводу ситуации с «Голосом кочевников».

- Я сейчас вспоминаю, как часто нам приходилось защищать фестиваль «Голос кочевников» и доказывать его право на существование некомпетентным, невежественным и просто злым людям. Весь негатив в адрес «Голоса» воспринимался, как личное оскорбление, а часто таковым и являлся. Больно было очень. Но никогда не хотелось бросить. Потому что всегда была уверенность, что это классный проект! И рано или поздно его оценят, ради него в Бурятию поедут люди со всей страны и не только. И вот сейчас, когда мы, наконец, приблизились к этой мечте, пандемия все рушит. И я не знаю пока, как с этим жить, - закончила Уланова.





фото: "Номер один"