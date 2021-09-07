В Нижнем Жириме завершилась реставрация старообрядческой усадьбы



В Бурятии отреставрировали старообрядческую усадьбу XIX века благодаря Фонду президентских грантов. Проект стал одним из победителей конкурса президентских грантов, выиграв почти три млн рублей

- Родовая усадьба была построена в 1885 году, мы подали заявку на президентский грант с целью реставрации. Дом сохранился, а также утварь в нем, надворные постройки, амбар, зимовье, стайка, завозня — все в хорошем состоянии, в том виде, в котором они выглядели изначально, но, чтобы сохранить уникальную исчезающую культуру, надо все отреставрировать. Уникальность в том, что это не перевезенный дом, как многие другие, а исконно построенный на этой земле, в Нижнем Жириме. Село Нижний Жирим в Тарбагайском районе Бурятии основали именно старообрядцы, — рассказывал в прошлом году председатель Общества культуры семейских Бурятии Сергей Петров.

Дом семьи Петровых представляет собой «дом со связью» - трехкамерное жилище. Это изба, сени и горница, где либо проживали летом, либо располагалась семья старшего сына. Такие усадьбы были, как правило, у зажиточных старообрядцев.

С 2005 года усадьба использовалась как молитвенный дом, в ней сохранился старинный иконостас.

Реставрация усадьбы началась летом 2020 года. Ремонт начали со старого зимовья – заменили старые подгнившие бревна. На крыше сняли шифер, уложенный в 60-е годы прошлого века, и заменили его на кровлю из тёса.





- Восстановили также палисадник, главные ворота «под кабаном», починили амбар. Большую работу проделали с зимовьем – его пришлось разбирать полностью, менять бревна, затем собирали заново. У амбара поменяли кровлю и нижние подгнившие венцы. Разбирали стайку, там также требовался капитальный ремонт. Построили заплот (забор из бревен, - прим. редакции). Также сделали колодец с журавлем, - рассказывает Сергей Петров.





Под всем домом сделали траншею и засыпали щебенку, чтобы влага впитывалась в нее и бревна не гнили. Бревна и доски, используемые при реставрации, покрывали антисептиком – для долговечности. Большую поддержку оказали жители села, многие принимали участие в работах.

Специалисты-эксперты провели историко-культурную экспертизу движимых объектов наследия усадьбы и составили научные паспорта.

Реставрируемая усадьба стала единственным в своем роде подлинным объектом туристического показа в естественной среде. Гости Бурятии смогут посетить музей в Нижнем Жириме и узнать о жизни коренных старообрядцев. Главная задача – сохранение аутентичности, реставрация подлинной постройки.



Фото предоставлено Сергеем Петровым