В Бурятии откроют филиал мультимедийного музея казачества

Он станет первым филиалом музея, созданного на Ставрополье



Филиал мультимедийного музея истории казачества, созданного на Ставрополье, откроется в Бурятии в октябре 2021 года. Он станет первым филиалом музея, сообщает



В Бурятии сейчас существуют более десятка казачьих станиц, казаки объединены в Забайкальское войсковое казачье общество. Казачье войско на этой территории было образовано в 1851 году, казаки в его составе несли караульную службу на границе между Российской империей и Китаем.



"Молодежная казачья организация Забайкальского войска получила грант на создание филиала музея в Республике Бурятия. Они планируют использовать наши материалы, будут посещать образовательные учреждения, военно-патриотические клубы региона. Мы сейчас комплектуем материалы, будем их передавать, филиал заработает полноценно во второй половине октября 2021 года", - сказал Игорь Кочубеев.



По информации краевого комитета по делам национальностей и казачества, в будущем забайкальские казаки планируют пополнить мультимедийный музей и своими фондами,.



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Филиал мультимедийного музея истории казачества, созданного на Ставрополье, откроется в Бурятии в октябре 2021 года. Он станет первым филиалом музея, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя музея Игоря Кочубеева.В Бурятии сейчас существуют более десятка казачьих станиц, казаки объединены в Забайкальское войсковое казачье общество. Казачье войско на этой территории было образовано в 1851 году, казаки в его составе несли караульную службу на границе между Российской империей и Китаем."Молодежная казачья организация Забайкальского войска получила грант на создание филиала музея в Республике Бурятия. Они планируют использовать наши материалы, будут посещать образовательные учреждения, военно-патриотические клубы региона. Мы сейчас комплектуем материалы, будем их передавать, филиал заработает полноценно во второй половине октября 2021 года", - сказал Игорь Кочубеев.По информации краевого комитета по делам национальностей и казачества, в будущем забайкальские казаки планируют пополнить мультимедийный музей и своими фондами,.Фото: stavmuseum.ru

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