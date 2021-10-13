13.10.2021
Модельер из Бурятии получил специальный приз конкурса «Сибирский кутюрье»

Модельер из Бурятии получил специальный приз конкурса «Сибирский кутюрье»

Коллекция Игоря Сарапулова "Дыхание степи" была удостоена приза «За сохранение национальных традиций»

11 октября в Новосибирской области при поддержке регионального министерства культуры состоялся финал XXVI Международного конкурса дизайнеров в области моды «Сибирский кутюрье-2021». В числе обладателей специальных призов конкурса «Сибирский кутюрье» стал дизайнер-конструктор колледжа искусств им. П.И. Чайковского, модельер-дизайнер одежды, руководитель творческой студии «Fashion room» Игорь Вячеславович Сарапулов, сообщили в пресс-службе Минкультуры Бурятии.

Представленные на конкурс коллекции жюри оценивало по таким критериям, как художественная выразительность и стилевая общность, новизна и актуальность решения, коммерческая перспектива.

В состав жюри «Сибирского кутюрье» в этом году вошли: Эмма Васильева, начальник управления инноваций, коммуникаций и молодежной политики СПГХПА им. А Л Штиглица, член Союза дизайнеров России (г. Санкт-Петербург); Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория моды», директор Аспирантской школы по искусству и дизайну в Школе дизайна НИУ ВШЭ (г. Москва); Анастасия Нефёдова, Curator в Школе дизайна НИУ ВШЭ, главный художник «Электротеатр Станиславский» (г. Москва); Олег Семенов, председатель Новосибирского регионального отделения «Союза дизайнеров России», профессор кафедры дизайна и художественного образования Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета и Виктор Феоктистов.

Поездка Игоря Сарапулова на фестиваль осуществилась благодаря финансовой поддержке Министерства культуры Республики Бурятия.

Фото: пресс-служба Минкультуры Бурятии
 
модельер


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