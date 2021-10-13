Модельер из Бурятии получил специальный приз конкурса «Сибирский кутюрье»

Коллекция Игоря Сарапулова "Дыхание степи" была удостоена приза «За сохранение национальных традиций»



11 октября в Новосибирской области при поддержке регионального министерства культуры состоялся финал XXVI Международного конкурса дизайнеров в области моды «Сибирский кутюрье-2021». В числе обладателей специальных призов конкурса «Сибирский кутюрье» стал дизайнер-конструктор колледжа искусств им. П.И. Чайковского, модельер-дизайнер одежды, руководитель творческой студии «Fashion room» Игорь Вячеславович Сарапулов, сообщили в пресс-службе Минкультуры Бурятии.



Представленные на конкурс коллекции жюри оценивало по таким критериям, как художественная выразительность и стилевая общность, новизна и актуальность решения, коммерческая перспектива.



В состав жюри «Сибирского кутюрье» в этом году вошли: Эмма Васильева, начальник управления инноваций, коммуникаций и молодежной политики СПГХПА им. А Л Штиглица, член Союза дизайнеров России (г. Санкт-Петербург); Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория моды», директор Аспирантской школы по искусству и дизайну в Школе дизайна НИУ ВШЭ (г. Москва); Анастасия Нефёдова, Curator в Школе дизайна НИУ ВШЭ, главный художник «Электротеатр Станиславский» (г. Москва); Олег Семенов, председатель Новосибирского регионального отделения «Союза дизайнеров России», профессор кафедры дизайна и художественного образования Института искусств Новосибирского государственного педагогического университета и Виктор Феоктистов.



Поездка Игоря Сарапулова на фестиваль осуществилась благодаря финансовой поддержке Министерства культуры Республики Бурятия.



Фото: пресс-служба Минкультуры Бурятии





В связи с ужесточением требований связанных со сбором и хранением персональных данных, мы отказались от размещения комментариев на нашем сайте. Если вы желаете высказаться по тому или иному информационному поводу, предлагаем сделать репост публикации в любую соцсеть и оставить свой комментарий на личной странице.