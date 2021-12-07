Республиканская библиотека стала лауреатом премии «На Благо Мира»

Детско-юношеская библиотека заняла третье место в номинации «Интернет-сайты»



4 декабря в Музее Победы состоялась торжественная церемония вручения премии «На Благо Мира». Каждый победитель получил свою награду из рук известного и уважаемого артиста или деятеля культуры.



В церемонии приняли участие: певица Леся Ярославская; композитор Григорий Гладков; певица и композитор Любаша; певец, народный артист Российской Федерации Бедрос Киркоров; актриса театра и кино Ирина Лачина; актер и телеведущий, заслуженный артист России Александр Олешко; основатель ИА и издатель газеты «Музыкальный Клондайк», генеральный директор «Арт–Центр Плюс», координатор образовательных проектов UNESCO в России Елена Лащенко и др.



В номинации «Интернет-сайты» Республиканская детско-юношеская библиотека за свой сайт



В визитной карточке перед награждением было отмечено, что библиотека важна и нужна для современного человека.



- Здесь ломают стереотипы, пыльное и скучное становится ярким, познавательным и увлекательным, - говорится в ней.



- Сегодня сайт республиканской детско-юношеской библиотеки – это виртуальное пространство, которое стало интересным центром общения, обучения и живого диалога для детей и молодежи Республики Бурятия. Для удаленных читателей библиотека предоставляет множество сервисных и информационно-библиографических услуг. За два последних года подготовлено более одной тысячи онлайн-встреч с современными авторами детских книг, мастер-классов, квизов, подкастов, лекций и других образовательных материалов. Не случайно сайт библиотеки вышел победителем среди множества интернет- порталов образовательных и культурно-просветительских учреждений России, - сообщают в пресс-службе Минкульта РБ.



В 2021 году на премию библиотека была представлена в двух номинациях: «Интернет-сайты» и «Видеоролики». В номинации «Видеоролики» библиотека вошла в шорт-лист премии со сказкой «12 животных нефритового императора».



О премии:



Руководителем Премии является актриса, общественный деятель Инна Гомес, основатель Премии, писатель, общественный деятель, социальный философ Александр Усанин. Идея о создании премии принадлежала певице Народной артистке РСФСР Валентине Толкуновой.



Миссия ежегодной Премии «На Благо Мира», учрежденной в 2011 году, – создание гармоничного, здорового общества, в котором культура и искусство служат развитию, укреплению и распространению идей нравственности, справедливости и доброты. Среди победителей предыдущих лет Константин Хабенский, Олег Рой, Юрий Быков, Дмитрий Билан, Данила Плужников, Юта, Алина Яровая, Даниил Хачатуров, Николай Бурляев, Константин Бронзит, Ася Князева, Александр Галибин.



Фото: Pixabay.com



4 декабря в Музее Победы состоялась торжественная церемония вручения премии «На Благо Мира». Каждый победитель получил свою награду из рук известного и уважаемого артиста или деятеля культуры.В церемонии приняли участие: певица Леся Ярославская; композитор Григорий Гладков; певица и композитор Любаша; певец, народный артист Российской Федерации Бедрос Киркоров; актриса театра и кино Ирина Лачина; актер и телеведущий, заслуженный артист России Александр Олешко; основатель ИА и издатель газеты «Музыкальный Клондайк», генеральный директор «Арт–Центр Плюс», координатор образовательных проектов UNESCO в России Елена Лащенко и др.В номинации «Интернет-сайты» Республиканская детско-юношеская библиотека за свой сайт https://baikalib.ru/ получила статуэтку, диплом лауреата и денежное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.В визитной карточке перед награждением было отмечено, что библиотека важна и нужна для современного человека.- Здесь ломают стереотипы, пыльное и скучное становится ярким, познавательным и увлекательным, - говорится в ней.- Сегодня сайт республиканской детско-юношеской библиотеки – это виртуальное пространство, которое стало интересным центром общения, обучения и живого диалога для детей и молодежи Республики Бурятия. Для удаленных читателей библиотека предоставляет множество сервисных и информационно-библиографических услуг. За два последних года подготовлено более одной тысячи онлайн-встреч с современными авторами детских книг, мастер-классов, квизов, подкастов, лекций и других образовательных материалов. Не случайно сайт библиотеки вышел победителем среди множества интернет- порталов образовательных и культурно-просветительских учреждений России, - сообщают в пресс-службе Минкульта РБ.В 2021 году на премию библиотека была представлена в двух номинациях: «Интернет-сайты» и «Видеоролики». В номинации «Видеоролики» библиотека вошла в шорт-лист премии со сказкой «12 животных нефритового императора».О премии:Руководителем Премии является актриса, общественный деятель Инна Гомес, основатель Премии, писатель, общественный деятель, социальный философ Александр Усанин. Идея о создании премии принадлежала певице Народной артистке РСФСР Валентине Толкуновой.Миссия ежегодной Премии «На Благо Мира», учрежденной в 2011 году, – создание гармоничного, здорового общества, в котором культура и искусство служат развитию, укреплению и распространению идей нравственности, справедливости и доброты. Среди победителей предыдущих лет Константин Хабенский, Олег Рой, Юрий Быков, Дмитрий Билан, Данила Плужников, Юта, Алина Яровая, Даниил Хачатуров, Николай Бурляев, Константин Бронзит, Ася Князева, Александр Галибин.Фото: Pixabay.com

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